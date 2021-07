Vídeos tutoriais sobre os usos do EPS na construção civil são nova tendência

12/7/2021 – São conteúdos riquíssimos que estamos disponibilizando sobre o assunto, de forma rápida e interativa”, afirma Rodrigo Rezende, Gerente Administrativo do Grupo.

Grupo Isorecort lança, em todas as suas plataformas digitais, a websérie Minuto do EPS. Os vídeos no formato de episódios mostram o material em diferentes aplicações

De acordo com recente estudo sobre as principais tendências da publicidade digital até 2025, da consultoria WGSN e RTB House, o futuro da comunicação passa pelo formato DTC (direct to consumer, aquele que fala diretamente com o consumidor). Sempre atento às melhores formas de trazer informações relevantes para a sociedade sobre os usos e benefícios do EPS, produto popularmente conhecido como “isopor”, o Grupo Isorecort acaba de lançar uma websérie nas redes sociais intitulada Minuto do EPS.

“A ideia do Minuto do EPS surgiu com a necessidade de externalizar todo o conteúdo que temos a respeito dos usos do EPS (poliestireno expandido) na construção civil e em outras aplicações industriais. São conteúdos riquíssimos que estamos disponibilizando sobre o assunto, de forma rápida e interativa”, afirma Rodrigo Rezende, Gerente Administrativo do Grupo Isorecort.

O Minuto do EPS é parte do processo de digitalização e inovação do Grupo. A fabricante de EPS, que sempre buscou ensinar e capacitar profissionais e consumidores por meio de e-books, folders, catálogos, etc., sobre as infinitas possibilidades de aplicação do EPS, segue agora a tendência de vídeos, com o intuito de desmistificar questões importantes a respeito do material.

Os vídeos tutoriais de 1 minuto estão sendo veiculados no formato de episódios nos canais da empresa no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e LinkedIn. Informações também podem ser encontradas em isorecort.com.br, monopainel.com.br e geosolution.com.br. É possível saber mais em https://www.youtube.com/watch?v=0dDKSsC3nz4&t=7s.

Indústria brasileira focada no segmento da construção civil e no desenvolvimento de peças técnicas para aplicações industriais, possui sede localizada em Ribeirão Pires/SP e filial em Varginha, sul de Minas Gerais, atendendo clientes em todo o Brasil. Fundada há mais de 15 anos, a companhia é uma das principais transformadoras de EPS (isopor) do país. Com Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ABNT NBR ISO 9001, a empresa integra diversas entidades que visam ao desenvolvimento sustentável do setor, como a Comissão Setorial do EPS da Associação Brasileira das Indústrias Químicas (Abiquim) e o Comitê de EPS do Instituto Socioambiental dos Plásticos (Plastivida), além de ser a única empresa do segmento a ser membro do GBC Brasil (Green Building Council – Brasil), organização que tem por objetivo fomentar o desenvolvimento da indústria da construção sustentável no país, atuando de forma consciente na preservação do planeta.

Website: http://www.isorecort.com.br