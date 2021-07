Single “Tudo agora é diferente”, de Janaina Rocha, está disponível em todas as plataformas digitais

Goiânia-Go 14/7/2021 – A música cura. E é por isso que ela é parte fundamental do meu propósito de aquecer, confortar e animar corações

Na última sexta, 09 de julho, a cantora Janaina Rocha lançou a primeira canção do seu novo trabalho autoral

Cantora e compositora, Janaina Rocha, lança novo single intitulado “Tudo agora é diferente” em todas as plataformas digitais. A música surgiu durante a pandemia e foi produzida integralmente à distância.

Com arranjo pop leve e uma letra pautada pela saudade, o novo single de Janaina Rocha, exprime mudanças, ansiedades e saudades decorrentes da pandemia do covid-19.

“Tudo agora é diferente” é a primeira faixa de um total de 3 músicas pensadas para este ano.

A direção e a produção musical ficam a cargo de Guto Campos, que tem nomes em sua carreira como Restart, Onze:20, Inimigos da HP, Paulo Ricardo e outros.

Janaina Rocha iniciou sua carreira oficialmente em 2008, quando gravou dois álbuns com uma banda de pop rock gospel. Atuou como publicitária e musicista nos últimos 10 anos, fazendo de tudo um pouco para conciliar o trabalho, os negócios e a música.

“A música cura! E é por isso que ela é parte fundamental do meu propósito de aquecer, confortar e animar corações”, diz Janaina Rocha.

Novo single disponível em: https://ffm.to/tudoagoraediferente-janainarocha

Redes Sociais:

https://www.instagram.com/janainarocha/

https://www.youtube.com/janainarocha

https://www.facebook.com/janainarochamusic

Website: http://www.janainarocha.com