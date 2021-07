Empresa apresenta novo conceito para facilitar o acesso à tecnologia no campo

Brasília/DF 13/7/2021 – “Acreditamos que os produtores, independentemente de sua condição financeira, devem ter acesso simplificado a tecnologias modernas e eficientes”, Jon Trask

O acesso a informações que afetam a produção e a novas tecnologias ainda é limitado no agronegócio, em especial para os pequenos produtores rurais. A Dimitra busca resolver este problema por meio de parcerias com governos em todo mundo e oferecendo um único aplicativo onde o produtor acessa diversas tecnologias, próprias e de terceiros, criando um ambiente propício para o desenvolvimento do Agronegócio.

O acesso a novas tecnologias e informações pode fazer a diferença entre o lucro e o prejuízo nas propriedades rurais. Os produtores rurais de todo o mundo, em especial os pequenos, ainda possuem muita dificuldade em ter acesso às tecnologias mais modernas e em fornecer informações detalhadas e confiáveis sobre seu processo produtivo.

É neste nicho de mercado que atua a Dimitra Tecnologia, startup que tem como missão tornar a tecnologia acessível a todos os produtores, por meio de um único aplicativo que permitirá que os produtores registrem sua propriedade e sua produção (agrícola e/ou pecuária), além de acessar tecnologias desenvolvidas pela Dimitra ou por outras empresas.

A Dimitra nasce com um conceito de plataforma colaborativa, com o intuito de criar um ecossistema que permita a integração de diferentes tecnologias, em um único local, de forma que facilite a oferta de novas tecnologias aos produtores rurais. Ou seja, qualquer empresa ou startup que possua alguma nova tecnologia de interesse dos produtores rurais poderá se conectar à plataforma para oferecer os seus serviços.

Para que isso se torne possível, em poucos meses de operação, a Dimitra estruturou uma rede de parceiros em mais de 45 países que estão em contato constante com governos e grandes players para apresentar a plataforma e incentivar a criação de um ambiente colaborativo que promova o desenvolvimento de todo o Agronegócio. Um programa de incubação também foi lançado pela Dimitra para fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias e fortalecimento do ecossistema, distribuindo US$ 200.000,00 em premiações.

Além do acesso a novas tecnologias, a plataforma da Dimitra oferece rastreabilidade de toda a cadeia produtiva, utilizando tecnologia Blockchain, oferecendo informações confiáveis sobre todo o processo produtivo. Informações ambientais, de manejo e de trânsito podem estar disponíveis, em tempo real na plataforma, para serem consultadas por indústrias, governo, importadores e consumidores, desde que o compartilhamento seja devidamente autorizado pelo produtor. Podendo ser uma importante ferramenta para ajudar a resolver o problema de rastreabilidade de animais e vegetais no Brasil e demais países do mundo, onde cada vez mais os consumidores desejam acesso às informações sobre os produtos que estão consumindo.

A Dimitra, acaba de fechar uma parceria na Índia para a disponibilização da Plataforma para mais de 1.2 milhões de produtores e está em conversas adiantadas em muitos outros países. Com parcerias com grandes empresas e organismos de atuação internacional, novos negócios devem ser concluídos nas próximas semanas, incluindo cada vez mais os produtores no mundo digital e oferecendo cada vez mais controle para os governos, facilitando a certificação de produtos e o acesso a novos mercados.

Website: http://www.dimitra.io