Fungicida Fox Xpro ajuda produtor a colher 46 sacas de soja a mais por hectare

Campanha de incentivo da Bayer “Confiança Premiada Soja – Safra 20/21” ainda distribuiu prêmios para outros cinco produtores que se destacaram

Um manejo adequado pode representar a diferença entre perdas desastrosas na lavoura e recordes de produtividade. Um bom exemplo vem de Tapes (RS): nesta última safra de soja 20/21, o produtor Fabio Eckert incrementou em 46 sacas por hectare sua produção em uma área teste, em relação ao manejo padrão da fazenda, ao utilizar o fungicida Fox® Xpro.

O resultado foi obtido durante a campanha de incentivo “Confiança Premiada Soja – Safra 20/21”, promovido pela Bayer com o objetivo de reconhecer e premiar agricultores que alcançaram altos níveis de incremento de produtividade.

“Até eu me surpreendi com o resultado, pois a diferença foi muito grande para os talhões em que não usamos Fox® Xpro. Na safra passada testei esse fungicida em uma pequena área e já tinha colhido bons resultados. Nesta temporada, resolvi ampliar”, diz Eckert.

Além do produtor gaúcho, a campanha de incentivo “Confiança Premiada Soja – Safra 20/21”, ainda distribuiu prêmios para outros cinco agricultores de diferentes regiões do país que se destacaram com o uso de Fox® Xpro na temporada: dois de Mato Grosso, um de Goiás, um de São Paulo e um do Paraná.

Composto por três ingredientes ativos, Trifloxistrobina, Protioconazol e Bixafem (nova carboxamida exclusiva da empresa), o Fox® Xpro permite a ação tripla nas principais doenças que afetam o cultivo, atuando em todas as fases do ciclo de vida do fungo, deixando assim a lavoura sadia e produtiva, evitando estragos causados por doenças, como a temida ferrugem asiática.

“A atividade agrícola está cada dia mais desafiadora no que diz respeito ao controle de pragas e doenças. A inovação e a tecnologia têm um papel fundamental na busca de soluções para esses desafios. Fox® Xpro é um produto inovador, que traz versatilidade e flexibilidade para o controle do complexo de doenças nas principais culturas do país. Isso porque, Fox® Xpro é um fungicida completo e possui, como por exemplo, registro para sete doenças na cultura da soja.” diz Erick Cancian, Gerente de Lançamentos da Bayer.

Um dos diferenciais desse fungicida é a formulação inovadora com tecnologia Leafshield, que distribui o produto de forma mais rápida nas folhas, oferecendo mais eficiência na pulverização Nas 4.500 áreas com venda assistida do Fox® Xpro na safra 20/21, o resultado foi de 89% de vitórias, com uma média de 3 sacas a mais por hectare, no comparativo com o tratamento de produtos concorrentes.

Agricultura moderna

Boas práticas de manejo são potencializadas quando combinadas ao uso de dados, o que permite a tomada de decisão mais assertiva e a superação de obstáculos, como mostra a própria história de Fabio Eckert. Suas áreas estão localizadas em terras baixas (áreas de várzea), abaixo do nível do mar, consideradas um desafio para a agricultura. Para superá-los, ele sempre investiu em soluções inovadoras.

“Quando chegamos aqui, há 25 anos, só se produzia arroz. Sob supervisão e apoio da Embrapa e do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), apostamos na produção de soja. Todos nos chamavam de loucos por trabalhar com essa cultura, mas logo nos primeiros plantios, vimos que era possível. Oito anos atrás, viajei para os Estados Unidos e os produtores já consideravam a plataforma de agricultura digital Climate FieldView™ fundamental para a agricultura de precisão. Na mesma época, resolvi adotar em toda a minha área e mudamos nosso patamar de produtividade, superando a barreira dos 3.000 quilos por hectare e chegando a 4.500 mil quilos”, conta o produtor.

Segundo Eckert, 100% de sua propriedade utiliza agricultura de precisão, o que possibilita monitorar todos os equipamentos agrícolas, analisar o tempo de operação dos maquinários, o consumo de combustível, as variedades de sementes utilizadas e a adubação aplicada. “Com o FieldView consigo ver no meu telefone a taxa de aplicação dos pulverizadores ou mesmo a quantidade de grãos recolhida pelas colheitadeiras, tudo em tempo real. Hoje costumo dizer que posso até abrir mão de um trator, mas não da agricultura digital”, garante Eckert.

