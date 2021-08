Suvinil lança podcast ‘Falando em Cores’ com conteúdo 100% acessível e inclusivo

São Paulo, SP 3/8/2021 –

Marca apresenta podcast com conversas inspiradoras, demonstrando a importância das cores em vários aspectos da vida além das paredes.

Inspirar pessoas com histórias conectadas ao universo das cores é um dos principais propósitos da Suvinil, que celebra 60 anos agora em 2021, e aproveita este importante marco para levar suas cores muito além das paredes. A marca que ingressa em uma nova plataforma com seu Podcast proprietário, ‘Falando em Cores’, estreia com seis episódios lançados semanalmente, sempre às quintas-feiras.

Essa coletânea de diálogos vem destacar saberes, vivências, laços e conexões que a Suvinil apresenta para transformar o universo das cores em histórias genuínas. Com objetivo de abordar as tonalidades em diferentes aspectos, além da arquitetura e do design, Suvinil embarca neste novo território para aproximar os ouvintes desse universo, já que a cor está presente em todos os momentos, e, por isso, falar sobre cores é falar sobre pessoas, relações e suas histórias.

Comandada pelo diretor criativo e consultor de tendências da Suvinil, Michell Lott, a série insere a marca de tintas em um novo formato para contar histórias com temas como: Cores e tendências; Terapia das cores; Sua casa, seu templo; Cores e natureza; Cores e cidades; e Agora em cores, que com múltiplos diálogos sobre a vida real convida a uma imersão com os mais diversos especialistas de variados segmentos, que abordarão muito além das tonalidades, dividindo experiências e formas de morar, viver e compartilhar a vida.

“Conversar com tantos profissionais maravilhosos enquanto apresentava o ‘Falando em Cores’ me fez lembrar de vários momentos da minha própria trajetória – e assim perceber que nós, os especialistas em cores, somos em primeiro lugar apaixonados pelo assunto! Trocar experiências e conhecimentos com tanta gente bacana e representar a Suvinil de uma forma tão gostosa e informal só demonstra como as nossas próprias histórias se multiplicam, criam conexão e se transformam em conhecimento ao se juntarem com as trajetórias de outras pessoas. É sobre isso esse podcast!”, conta Michell Lott.

O novo podcast reforça a importância que Suvinil sempre deu em se manter presente na casa de milhares de brasileiros, vivenciando em seu dia a dia a riqueza da pluralidade e ressaltando o que verdadeiramente a move: abraçar, “todas as cores, todas as histórias” valorizando a diversidade brasileira, seus sotaques, cores e muitos perfis, cada vez mais conectada e em sintonia com quem se relaciona.

“O lançamento do ’Falando em Cores’ é uma oportunidade de irmos além das tintas. Pela primeira vez, ressaltamos as cores além da imagem, usando o áudio como uma ferramenta inesperada quando falamos em tonalidades. Nosso objetivo é levar conhecimento e uma troca que visa ajudar pessoas a pintarem suas histórias a partir de uma imersão sensorial. De forma inédita a Suvinil busca ir além do visual, aguçando outros sentidos”, explica Renato Firmiano, Diretor de Marketing na Suvinil.

De acordo com dados levantados pelo o Movimento Web para Todos e a plataforma de dados BigDataCorp, em 2020, apenas 0,74% dos sites brasileiros são 100% acessíveis, o que cria uma barreira na comunicação para pessoas com algum tipo de deficiência. Pensando nisso, Suvinil apresenta pela primeira vez um conteúdo 100% acessível, levando do Spotify para o YouTube em formato com libras e legendas, as conversas de ‘Falando Em Cores’, facilitando a imersão dos ouvintes de diferentes perfis.

Os episódios, produzidos pela Family Mob, um dos principais estúdios de gravação de música e conteúdo no Brasil, contam ainda com abertura e fechamento compostos pelas trilhas retiradas do álbum ‘As Cores como Antidoto’, assinado pelos artistas nacionais Éfiro & Flexor.

O canal ‘Falando em Cores’ está disponível no Spotify e YouTube, com conversas inéditas que irão ao ar semanalmente.

