Com atendimento personalizado e investimentos em tecnologia, Guarida amplia nível de satisfação dos síndicos

Rio Grande do Sul 21/7/2021 –

Atuando com foco na experiência do cliente, a empresa realiza pesquisas e executa melhorias constantes para consolidar a satisfação e fidelidade dos síndicos



A Guarida Imóveis está sempre preocupada com o atendimento personalizado aos clientes. Por isso, investe em um programa que capacita os profissionais no dia a dia, o Padrão de Atendimento Guarida – PAG. Para garantir que as premissas do PAG atendam as expectativas dos clientes e entender o nível de satisfação com os gestores de cada condomínio, a empresa realiza pesquisas com os síndicos. Na última, realizada em maio, após ouvir mais de 1,6 mil síndicos, foi constatado que 97% estão satisfeitos e elogiaram a preocupação com o cliente.

“É um resultado excepcional, pois estamos falando de uma relação de confiança. Isso é sinal de que o síndico se sente acolhido e seguro com essa relação”, comenta Cristiane Olsson, diretora de condomínios da Guarida.

Atualmente, a Guarida administra cerca de 2 mil condomínios no Rio Grande do Sul, sendo a maior concentração destes em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Litoral Norte, totalizando 90 mil unidades e uma população aproximada de 300 mil pessoas. A administradora fornece todo o apoio para a gestão dos síndicos, mesmo que eles sejam os administradores legais. Justamente por isso, afirma Cristiane, é que a relação de confiança e proximidade é tão importante.

“Na Guarida, levamos muito a sério a satisfação dos nossos clientes. Temos há mais de 20 anos um Departamento de Qualidade para dar voz e atenção a todos os apontamentos que os clientes fazem. Isso levou, inclusive, a sermos a primeira imobiliária certificada com a ISO 9001 no Sul dos país desde maio de 2000. Então, cada vez que recebemos uma sugestão de melhoria, os setores são envolvidos para que possamos dar abrangência, analisar e fazer ajustes necessários”, complementa Cristiane.

Para facilitar a comunicação, a Guarida investe, ainda, em ferramentas que mantenham o diálogo aberto com os clientes. Atualmente, os síndicos contam com multicanais personalizados de atendimento como WhatsApp direto do gestor do condomínio, chat na Agência Virtual Guarida que, ainda, proporciona uma série de recursos para facilitar o autoatendimento.

“Também temos como premissa a agilidade. Então, se o síndico tem uma demanda, nós trabalhamos para que ele tenha uma resposta o mais rápido possível. Levamos com muita seriedade a satisfação e o atendimento da expectativa do cliente”, conclui.

Website: https://www.guarida.com.br/