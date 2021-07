Recessão mundial afeta PMEs: acesso a Conselhos Consultivos pode ser a solução

São Paulo 14/7/2021 – “Crises ao redor do mundo provaram que o despreparo custa caro e que ter um Conselho Consultivo é fundamental para o sucesso dos negócios” – Walter Longo

Com mais de 300 mil PMEs encerradas nos primeiros meses de 2021, busca de empreendedores por orientação qualificada, isenta e a custos acessíveis se intensifica entre as empresas ativas



Em tempos de economia 4.0 e de revolução digital, as empresas precisam cada vez mais tomar decisões ágeis e assertivas para enfrentar as dificuldades do mundo dos negócios. Com a pandemia, esta necessidade se torna mais urgente a cada segundo.

Ao mesmo tempo em que o Brasil acumula o título de paí­s mais empreendedor do mundo de 2019, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a GEM (Global Entrepreneurship Monitor), também apresenta números que colocam em risco o crescimento exponencial a longo prazo de pequenas e médias empresas.

Segundo levantamento deste ano, nos quatro primeiros meses foram criadas 1 milhão de PMEs no país, número que corresponde a 25% do total negócios abertos durante o ano de 2020, e em plena pandemia. Entretanto, mais de 316 mil fecharam as portas no mesmo perí­odo de 2021.

Dados do IBGE revelam que 90% dos negócios são de médias e pequenas empresas familiares e que 44% foram negativamente impactadas pela recessão mundial.

Para se recuperarem, alavancarem seus negócios e contarem com crescimento saudável, as empresas precisam adequar seus processos o mais rápido possível.

É justamente neste cenário que os Conselhos Consultivos ganham relevância. O olhar isento e estratégico de especialistas que não são parte dos negócios – como os acionistas, investidores e herdeiros – pode fazer toda a diferença entre crescer e encerrar suas atividades.

Segundo o conselheiro Walter Longo, “as crises ao redor do mundo nos provaram duas coisas: a primeira é que o despreparo custa caro; e a segunda é que ter um Conselho Consultivo é cada vez mais fundamental para o sucesso dos negócios.”

Uma das mais recentes oportunidades para as PMEs está na mais nova aposta de um grupo de empresários, executivos e conselheiros de peso de grandes companhias. Trata-se do Conselho Virtual, plataforma criada por Walter Longo, Thiago Oliveira, Flávio Tavares e Dennis Penna, que traz tecnologia de ponta para ajudar empresas a formar Conselhos Consultivos de alto nível e a um custo acessível.

O projeto foi idealizado a partir da própria experiência profissional dos sócios, que identificaram no mercado a impossibilidade financeira de pequenas e médias empresas poderem contar com expertise e orientação de altos executivos para tomarem decisões estratégicas e que impactem positivamente no crescimento dos negócios.

Aliada ao movimento da revolução digital, a iniciativa inédita no Brasil permite, agora, que milhares de empresas formem seus próprios conselhos consultivos exclusivos, com horas de meeting com profissionais de diversas áreas e expertise. “O empreendedor quer direcionamento, alguém que se coloque na sua dor. Depois que me aconselhei com Paulo Lemann, minha vida literalmente se transformou”, afirma Thiago Oliveira.

A plataforma do Conselho Virtual possibilita, ainda, que profissionais de diferentes perfis e ramos de atuação se tornem conselheiros de empresas diversas, proporcionando novas experiências e novos negócios. O projeto já nasce com grandes executivos e executivas de peso no mercado.

Além de toda expertise e tecnologia envolvidas na criação do Conselho Virtual, uma poderosa e valiosa rede de relacionamento dos sócios, composta pelos maiores mentores do país, estará à disposição dos empreendedores.

A Live de lançamento acontece dia 15/07, às 19 horas, pelo YouTube.

Durante o evento, Walter Longo – sócio-diretor da Unimark Comunicação, Flávio Tavares – fundador e CEO da Upper, Thiago Oliveira – sócio da Bossa Nova Investimentos, Zebra Câmbio, ACE Startups, Prosseftur assessoria em comércio exterior e Conselheiro da ONG Gerando Falcões, e Dennis Penna – fundador da Polo Palestrantes e do Talks Aprendizado Contí­nuo, apresentam a plataforma de Conselheiros Consultivos com vistas a contribuir para o crescimento saudável e exponencial de pequenas e médias empresas, além de captar e reunir grandes nomes do mercado para serem Conselheiros Consultivos ao lado deste G4. A Live contará com a participação de Guilherme Benchimol, Vivianne Brafmann, Sandra Gioffi, João Kepler e Edu Lyra.

O link de transmissão para participação gratuita será encaminhada ao e-mail dos inscritos.

Live Conselho Virtual

Data: 15/07

Horário: 19h

Canal: YouTube

Inscrições gratuitas: www.conselhovirtual.com.br

Sobre Walter Longo

Walter Longo é membro de vários conselhos de empresas como SulAmérica, Portobello e Cacau Show, sócio de múltiplas empresas digitais, palestrante reconhecido internacionalmente, articulista de múltiplas publicações, além de autor dos livros O Marketing e o Nexo (Ed. BestSeller), Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital (Alta Books), O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia (Alta Books), Insights para um Mercado em Transição (Alta Books) e O Trilema Digital (Alta Books), entre outros.

Sobre Thiago Oliveira

Com formação em Ciências Contábeis na Universidade São Judas Tadeu, Thiago Oliveira ficou conhecido ao redor do Brasil principalmente pela autoria do Livro Best Seller – PENSE DENTRO DA CAIXA; é também sócio e investidor Bossa Nova, sócio e investidor ACE, sócio Proseftur, e coautor do Livro – Os Segredos da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas.

Sobre Flávio Tavares

Com mais de 20 anos de experiência com Publicidade, Flávio Tavares conseguiu marcar a história do Brasil com movimentos conhecidos, como Instituto PARAR e o evento Welcome Tomorrow. Hoje é precursor no Brasil sobre Learning Organizations com a Upper ADucation.

Sobre Dennis Penna

Fundador da Polo Palestrantes, uma das principais agências de palestrantes do Brasil, e do Talks Aprendizado Continuo. É também fundador da MinhaPalestra.Online, plataforma para transmissão online de palestras ao vivo e sócio-fundador do SpeakerCast, startup que conecta palestrantes e contratantes de forma simples, eficiente e sem intermediários.

Website: http://www.conselhovirtual.com.br