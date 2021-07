Projeto idealizado por chef brasileiro sacia a fome de famílias em Londres

São Paulo, SP 14/7/2021 – Tudo o que acontece hoje no COOK4LIFE é fruto de uma jornada que começou em 2003, quando o chef Junior Menezes decidiu sair do Brasil para estudar inglês.

Criado em março de 2020, o COOK4LIFE conta com uma equipe de 150 voluntários e já realizou mais de três mil atendimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade

Se antes da pandemia grande parte dos países já sofria com a desigualdade social e a pobreza, o cenário pós-covid-19 intensificou esse quadro. De acordo com um relatório divulgado pelo Programa Mundial de Alimentação (PMA) da Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente 690 milhões de pessoas vivem em situação de fome extrema no mundo, e 41 milhões estão próximas de entrar nessa estatística, que afeta pelo menos 43 países.

Durante a pandemia houve maior taxa de desemprego, aumento da inflação, alta no preço dos alimentos, desorganização da cadeia produtiva global, desvalorização cambial, entre outros fatores, que contribuíram para o avanço da fome. Por outro lado, devido ao lockdown praticado em vários países ao longo da pandemia, estabelecimentos gastronômicos, como restaurantes, tiveram que fechar as portas. Não foi pequena a quantidade de alimentos que começou a se perder na despensa desses lugares. Essa realidade chegou também em Londres, Inglaterra, onde o chef Junior Menezes, que é natural de Sobral, no Ceará, mora há cerca de 20 anos.

Auxílio em meio à fome

Para ajudar as famílias necessitadas, o chef Junior Menezes criou o projeto COOK4LIFE, uma iniciativa que põe comida na mesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Muitas pessoas não tinham acesso aos benefícios do governo ou não tinham dinheiro para adquirir alimento. Ainda havia aquelas que por estarem contaminadas, não podiam sair de casa para comprar comida. Então nós levamos a elas cestas básicas, levamos até mesmo o alimento já cozido, em porções, congelados, tudo para saciar a fome delas”, explica o chef Junior Menezes.

O COOK4LIFE surgiu quando um pastor da Cathedral International Church, no sul de Londres, expôs a necessidade de alimento por parte de muitas famílias residentes na região – como europeias, brasileiras, hispanas, entre outras. Sempre preocupado com o próximo, o chef Junior Menezes, que tem mais de 20 anos de experiência no ramo gastronômico, decidiu colocar a mão na massa para trazer alívio aos necessitados. Por meio de seu network, isto é, sua rede de contatos, o chef Junior Menezes conseguiu envolver cerca de 150 voluntários no projeto. “Começamos em março de 2020 e o projeto se tornou permanente. Nossa intenção é auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Até agora, realizamos mais de três mil atendimentos”, comemora o chef Junior Menezes.

Alimento físico e espiritual

Para que as famílias sejam bem amparadas, a equipe do COOK4LIFE faz uma triagem para identificar a real necessidade de cada beneficiado. Além de ser o criador do projeto, o chef Junior Menezes é o coordenador geral e participa da captação de recursos, seleção e distribuição dos alimentos, que ocorre semanalmente, às quintas-feiras. “Quando medimos a urgência dessas pessoas, descobrimos que muitas precisam de atendimento psicológico. É aí que levamos um outro tipo de alimento: o espiritual. Praticamos o ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo, e levamos o amor de Deus a elas”, comenta o chef Junior Menezes.

Todos os alimentos que chegam às famílias necessitadas são doações de empresários, jogadores de futebol brasileiros, entre outros voluntários com o coração disposto a ajudar. Hoje, o COOK4LIFE é um trabalho que ocorre em parceria com a prefeitura local. “Nos tornamos um centro de distribuição para outras três instituições próximas. Sendo assim, um número maior de pessoas é beneficiado pelo projeto. É um trabalho que começou de forma temporária e hoje tem solidez em volume de atendimentos. Sou muito grato por usar meus dons, recursos e talentos para trazer alento e esperança a tantas famílias desoladas pela fome e por essa crise gerada pela pandemia”, emociona-se o chef Junior Menezes.

Em busca de um sonho

Tudo o que acontece hoje no COOK4LIFE é fruto de uma jornada que começou em 2003, quando o chef Junior Menezes decidiu sair do Brasil para estudar inglês na Europa. Ele deixou para trás sua família e uma vaga no curso de Direito. Seis anos depois, formou-se com mérito na renomada escola de cozinha francesa Le Cordon Bleu. O sonho de se tornar um chef profissional foi realizado, e Junior Menezes iniciou sua carreira em Londres. Mas ele não parou por aí.

O chef Junior Menezes é membro máster do Craft Guild of Chefs, a maior associação de chefs do Reino Unido, e foi eleito entre os 50 melhores chefs em 2015 para escrever uma receita para o livro de receitas oficial de 2016. Ele também foi premiado por sua contribuição à gastronomia pelo Lukas Latin Awards UK, reconhecimento dedicado à comunidade latina na Inglaterra.

Após atuar em estabelecimentos como o The Belvedere Restaurant, Cottons – Caribbean restaurant, Coco Bamboo Restaurant, liderar projetos como o Finotaste – Healthy meals e dirigir uma empresa de catering (um serviço de buffet apreciado em diferentes tipos de eventos na capital britânica), o chef Junior Menezes divide seu tempo entre o COOK4LIFE e o mundo acadêmico. Hoje ele usa sua expertise para oferecer consultorias e ministrar aulas de gastronomia a fim de que outras pessoas também tenham a chance de realizar o sonho de se tornarem chefs profissionais.

Website: https://linktr.ee/chefjuniormenezes/