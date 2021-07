Gomaq lança E-book para mostrar as tendências e inovações na impressão com jato de tinta

São Paulo 21/7/2021 –

E-book apresenta soluções que facilitam a vida dentro do escritório.

A Gomaq disponibilizou no dia 01 de julho um E-book para mostrar as tendências e inovações na impressão com jato de tinta.

Para baixar o E-book é necessário acessar o link https://blogdagomaq.com.br/ebook/1_5091410904495423783.pdf. O E-book é gratuito e mostra que existem muitos mitos a respeito das diferenças entre tipos de impressoras e quais teriam as funcionalidades e características mais adequadas para esta ou aquela demanda.

A Gomaq preparou o E-book para ajudar o cliente a escolher a impressora correta para o seu negócio. Além disso, através do E-book é possível identificar se está na hora de trocar os equipamentos desatualizados por outros que vão garantir mais economia e segurança para o negócio.

E-BOOK

Data do lançamento: 01/07/2021

Link para baixar o E-book: https://blogdagomaq.com.br/ebook/1_5091410904495423783.pdf

Tema: Porque trocar suas impressoras a laser por jato de tinta?

Website: http://www.gomaq.com.br