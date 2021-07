Vedacit Labs apresenta startups escolhidas para o terceiro ciclo de aceleração

São Paulo, SP 20/7/2021 –

Após a mentoria, as empresas podem escalar o negócio com a Trutec

O programa de Inovação Aberta Vedacit Labs anuncia as selecionadas para o terceiro ciclo de aceleração: Dayback, de Florianópolis (SC), James Tip, de Porto Alegre (RS), e Hoff Soluções, de Sorocaba (SP).

As escolhidas recebem um Seed Money de até R$ 200 mil reais, mentoria de executivos da Vedacit e do mercado e aplicam as Provas de Conceito (POCs) em empresas do setor, convidadas para atuarem como padrinhos e madrinhas, validando a solução das startups em quatro meses de aceleração.

O Vedacit Labs é a área de Pesquisa e Desenvolvimento da Trutec, primeiro hub de soluções que conecta startups para transformar a indústria da construção civil por meio da tecnologia. “O Vedacit Labs é uma porta de entrada para a Trutec. O Programa faz a seleção de novos modelos de negócio, acelera e encontra as iniciativas aderentes à proposta”, afirma Alexandre Quinze, CEO da Trutec.

Em sua terceira edição, são 13 aceleradas e cerca de 1.000 inscritas para participar desde o primeiro ciclo. A cada etapa, são investidos R$ 2 milhões no programa. O objetivo é ampliar a oferta de soluções ao segmento de construção civil, disponibilizando produtos, serviços e tecnologias em busca de maior produtividade, redução de custos e sustentabilidade no setor.

As escolhidas:

Com mais de sete anos de história, a Dayback – Energia Estratégica oferece soluções de energia renovável para residências e indústrias. Por meio da inovação, auxilia os clientes no controle de consumo e geração de energia, implantando alternativas sustentáveis e personalizadas com o melhor custo-benefício.

A Hoff Soluções é uma startup de Big Data Analytics que oferta recursos inovadores para a construção civil. A empresa desenvolve ferramentas para prospecção de informações sobre obras, dimensionamento de mercado, análises de prevenção de fraudes e estratégias de marketing.

Já a James Tip é focada em inteligência artificial, com tecnologia de ponta para reduzir estoques e prever intenções de compra em diferentes tipos de varejo, indústria e distribuição de itens de consumo. Fundada em 2017, atende clientes de segmentos diversos, de moda à papelaria, incluindo lojas de material de construção. Por meio de ferramentas de Inteligência Artificial, transforma pequenos e médios negócios, proporcionando aumento de vendas, redução de perdas e a capacidade de antever os passos dos consumidores.

Após a conclusão do ciclo de aceleração, as startups têm a possibilidade de escalarem o negócio com a Trutec. Atualmente três empresas que já passaram pelo Labs – ConstruCode, Construct IN e Elixir AI – fazem parte do portfólio. “Reunimos soluções para atender todas as necessidades dos clientes, fazendo uma análise personalizada para cada obra, identificando pontos de melhoria e propondo a opção mais adequada ao perfil de cada um. Estamos atentos as movimentações do mercado e o Labs é fundamental para conhecermos novas tecnologias desenvolvidas por construtechs, proptechs e retailtechs”, ressalta Quinze.

Website: http://trutec.com.br/