Evento de empreendedorismo confirmado para setembro em SC

Concórdia, SC 16/7/2021 –

O Evento HOJE teve sua 5ª edição presencial confirmada para 2021. Ele acontecerá nos dias 22 (exclusivo para member Black), 23, 24 e 25 de setembro em Concórdia, Santa Catarina.

O Evento HOJE acontece desde 2016 e movimenta pessoas de mais de 160 cidades para a região Oeste de Santa Catarina. Com o propósito de impactar positivamente o ecossistema por meio do empreendedorismo, o HOJE segue firme em 2021, focando em preparar as pessoas e empresas para o próximo ano, onde muitas oportunidades podem ser desbloqueadas.

O organizador do evento, Alexandre Weimer, explica que serão seguidos rigorosos padrões sanitários para a proteção e melhor experiência de todos os participantes. “Não trabalhamos com a hipótese de todas as pessoas já estarem vacinadas, mas nossa ideia é mostrar como a tecnologia pode contribuir para a segurança sanitária”, afirma.

O evento deverá servir como modelo para o novo momento e retorno de todos os eventos nos próximos meses. “Estamos trabalhando para fazer o melhor evento de empreendedorismo de Santa Catarina”, afirma Weimer. “Vamos mudar toda a logística da área de gastronomia para evitar aglomerações e utilizaremos muito o espaço externo”, acrescenta.

Este ano, serão mais de 120 palestrantes, entre eles alguns nomes já confirmados:

Thiago Nigro – Fundador do Primo Rico

José Luiz Tejon – Professor e autor

Glória Maria – Repórter e Apresentadora

Leandro Karnal – Professor

Geraldo Rufino – Empreendedor

Ciro Orenstein Tourinho – Diretor-geral da Notco Brasil

Rafael Rez – Nova Escola de Marketing

Alexandre Weimer – Marketing e Vendas

Bruna Oliveira Ferreira – Fundo Iratapuru

Daiane Andognini – Hug Consultoria

Wagner Muller – Compufour Zucchetti

Felipe Spina – Distrito

Dado Schneider – Palestrante e professor

Magna Regina – Empresária e palestrante

E muitos outros.

Os passaportes já estão à venda no site eventohoje.com.br e as vagas são limitadas. A categoria mais premium do evento, chamada de member black, já foi esgotada.

Website: https://eventohoje.com.br/