Evento 100% online apresenta o futuro da transformação digital com APIs

São Paulo 16/7/2021 – Uma iniciativa necessária para educar e fomentar o mercado com conhecimento tanto técnico quanto de negócios.

A primeira edição do evento totalmente online e gratuito, organizado pela LinkApi, vai reunir 20 palestrantes com mais de 16h de conteúdo sobre o futuro de tecnologias disruptivas baseadas em APIs e integrações.

Nos dias 28 e 29 de julho, a LinkApi realiza a primeira edição do Kapi Conecta, evento online e gratuito que vai reunir profissionais de tecnologia para debater sobre o futuro da transformação digital baseada em APIs e integrações. Serão mais de 16h de palestras divididas em duas trilhas de conhecimento: Tech e Business.

Alguns nomes do mercado de tecnologia como Thiago Lima, CTO da Semantix e fundador da LinkApi, além de outros nomes como Rodrigo Branas, farão palestras na trilha Tech. Para a trilha Business, alguns nomes como Gabriel Fumagalli, COO da LinkApi, e Emdee Moreira, CBO da LinkApi, farão palestras sobre transformação digital voltada ao mundo dos negócios.

A ideia do evento é expandir o conhecimento sobre APIs e integrações não somente por um viés técnico, mas também sob um olhar voltado para estratégias de negócios. O ano de 2020 mostrou que a tecnologia é uma condição básica para qualquer empresa se manter competitiva. Segundo o Índice de Transformação Digital da Dell Technologies (DT Index 2020), aproximadamente 87% das empresas que estão no Brasil realizaram ações voltadas para a transformação digital.E as APIs são fundamentais para implementação da transformação digital nas empresas e impactam diretamente os modelos de negócios com a inovação aberta e novas oportunidades de ofertas digitais e melhoria da eficiência e produtividade das empresas.

Segundo Fumagalli, COO da LinkApi, “esta é uma iniciativa necessária para educar e fomentar o mercado com conhecimento tanto técnico quanto de negócios; e apresentar os benefícios e as possibilidades que as APIs e integrações podem trazer para as empresas, sejam elas de tecnologia ou não.”

O evento Kapi Conecta é organizado pela LinkApi, uma startup brasileira de plataforma de gestão de APIs e integrações. Ele será realizado 100% online e possui inscrições gratuitas até o dia 27 de julho, conta com profissionais do mercado com experiência consolidada em APIs, Integrações e Transformação Digital.

Kapi Conecta 2021

Data: 28 e 29 de julho de 2021

Horário: das 15h às 19h (durante os dois dias)

Valor: evento gratuito

Inscrições pelo site: https://www.linkapi.solutions/kapi-conecta

