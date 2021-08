Mão de obra qualificada: cursos de imersão aceleram entrada no mercado de TI

São Paulo, SP 2/8/2021 – A pandemia acelerou o processo de transformação digital em muitas empresas, aquecendo ainda mais a área de TI

Contemplando alunos sem conhecimento prévio de linguagem de programação, cursos vão do nível de introdução até ao avançado

A pandemia acelerou o processo de transformação digital em muitas empresas, aquecendo ainda mais a área de TI. No Brasil, que tem aproximadamente 14 milhões de desempregados, o número de vagas em tecnologia é maior que a quantidade de profissionais capacitados para tais cargos.



Portanto, somando a alta demanda por profissionais da área ao déficit de trabalhadores, o salário da mão de obra qualificada em tecnologia se eleva. Isto torna o segmento muito convidativo, tanto para aqueles que estão ingressando agora no mercado de trabalho, quanto para os que já estão inseridos nele, mas procuram uma oportunidade de transição de carreira.



Para facilitar a entrada de profissionais nesse mercado que está clamando por mão de obra qualificada, o FIAP SHIFT criou cursos no modelo de imersão. Este formato não tem pré-requisitos e contempla alunos sem conhecimento prévio de linguagem de programação. Com aulas ao vivo e cerca de 100 horas distribuídas ao longo de três a cinco meses, o estudante parte do nível de introdução e consegue alcançar um nível avançado em uma especialidade de TI. Até o momento, são dez cursos diferentes: Digital Products Hero, IT for Biz, CSO, Kotlin Specialist, Data Dive, Mastering Python, Mastering C#, Swift Specialist, Java Xpert e Python Journey.



Os mais recentes temas contemplados pelo formato de imersão na FIAP são Swift Specialist e Mastering Python. O primeiro é voltado para profissionais que querem construir aplicativos para smartphones iOS, com o objetivo de solucionar problemas de organizações, clientes ou até do seu próprio negócio. Já o curso de Mastering Python, como o próprio nome sugere, ensina esta linguagem que possibilita o desenvolvimento desde aplicações para o mercado financeiro, códigos para manipulação de grandes datasets de dados em Big Data, até modelagens estatísticas para biologia marinha, por exemplo.



É fundamental examinar o mercado, os requisitos solicitados, as tecnologias, as certificações e as oportunidades de carreira antes de escolher o curso ideal. Os cursos de imersão do FIAP Shift beneficiam desde o estudante que acabou de sair do ensino médio até os profissionais mais experientes que estão em transição de carreira.

Website: https://www.fiap.com.br/shift/