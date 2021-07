Pandemia aumenta procura por crédito mais barato para reforma de imóvel

15/7/2021 – No CGI, o próprio imóvel é a garantia em caso de inadimplência no pagamento do empréstimo, o que permite grande redução nas taxas de juros

De acordo com levantamento do Banco Bari, instituição financeira especializada em Crédito com Garantia de Imóveis (CGI), também conhecido como home equity, a procura por este tipo de empréstimo cresceu 64,7% no primeiro semestre de 2021 na comparação com o segundo semestre do ano passado.

A necessidade de ficar em casa nos últimos tempos fez com que os brasileiros buscassem recursos para reformar e melhorar o ambiente doméstico, criando estrutura para trabalhar em home office. Uma das formas de empréstimos mais procurados, especialmente pelo fato de ter juros baixos, é o Crédito com Garantia de Imóveis (CGI), também conhecido como home equity. De acordo com levantamento do Banco Bari, instituição financeira especializada em home equity, a procura por este tipo de empréstimo cresceu 64,7% no primeiro semestre de 2021 na comparação com o segundo semestre do ano passado. E mais: 27,7% dos tomadores buscaram recursos para reformar a moradia.

Um dos motivos do aumento da busca do CGI para custear reformas na residência é que as taxas de juros desse tipo de empréstimo atualmente começam em 0,70% ao mês, mais correção pelo IPCA. Comparativamente, no Crédito Pessoal Não Consignado, a modalidade de empréstimo mais comum, esta taxa pode alcançar 28% ao mês, de acordo com dados do Banco Central (4 a 10 de junho de 2021).

“No CGI, o próprio imóvel é a garantia em caso de inadimplência no pagamento do empréstimo. Dessa forma, o risco para a instituição financeira é menor do que outras linhas, o que permite grande redução nas taxas de juros”, explica Gustavo Caciatori, Head de Operações e Inside Sales do Banco Bari.

Para quem busca recursos para reformar a morada, seguem algumas explicações sobre o CGI:

• É uma modalidade de empréstimo regulamentada pelo Banco Central, na qual o imóvel entra no contrato como garantia do pagamento da dívida;

• A vistoria do imóvel, no Banco Bari, é feita de forma virtual, por um aplicativo de celular. Isso torna a contratação mais prática, principalmente durante a pandemia, quando ninguém quer receber estranhos em casa;

• Após a aprovação da documentação e vistoria, o tomador recebe uma linha de crédito exclusiva de até 60% do valor do imóvel, válida por cinco anos. Se o imóvel vale R$ 1 milhão, por exemplo, pode-se pedir até R$ 600 mil, de uma vez só ou aos poucos, de acordo com a necessidade, pois fica disponível em dinheiro na conta ou como limite em um cartão de crédito. Com essa flexibilidade, é possível usar o dinheiro como e quando quiser. O Bari é o único a oferecer linha flexível com garantia de imóvel;

• Para os correntistas do Bari que já têm o cartão de crédito com a bandeira Elo do banco, é possível comprar os materiais ou pagar fornecedores usando o cartão e abatendo os gastos do empréstimo contratado, conforme eles forem ocorrendo. Isso permite um melhor controle dos gastos, além da possibilidade de fracionar o pagamento a partir do parcelamento da fatura do cartão;

• O tomador é livre para comprar os materiais onde quiser, pois não há convênios com determinadas lojas de materiais de construção. Com isso, pode pesquisar preços, aproveitando sempre as melhores ofertas e oportunidades;

• No Bari, atualmente o juro do CGI Bariflex é a partir de 0,70% ao mês, mais correção pelo IPCA. O prazo de pagamento chega a 240 meses e há até seis meses de carência para começar a pagar.

Website: https://bancobari.com.br/