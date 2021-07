Carreira de Logística: 4 áreas de atuação para quem busca ingressar na área

Campinas, São Paulo 29/7/2021 –

Os segmentos da Logística e os requisitos para os profissionais que almejam oportunidades no setor

Quais são as competências essenciais para quem busca colocação nesta área? Algumas das atribuições de um profissional de logística podem envolver o gerenciamento, controle, análise e distribuição de diversos itens em situações e setores totalmente distintos. Por isso, uma carreira nessa área requer conhecimento e o desenvolvimento de habilidades particulares.

O profissional de logística pode surgir de várias áreas como administração, engenharias, marketing ou economia. Contudo, há empresas que optam por profissionais provenientes de uma graduação específica em logística (em alguns casos é também possível que o profissional seja alguém com nível técnico ou tecnólogo). A logística é um processo que envolve o planejamento e execução eficiente de etapas como o armazenamento e transporte de mercadorias. Seu objetivo é atender aos requisitos do consumidor da maneira mais ágil, oportuna e econômica, do ponto de origem ao ponto de consumo final.

Existem organizações que focam seus negócios na “infraestrutura” da logística, ou seja, cuidam majoritariamente de transporte ou armazenamento de insumos. Outras, mantêm departamentos de logística internos, focando apenas no estoque e inventário da organização e seus recursos, não necessariamente envolvendo as etapas de transporte, nestes casos é bastante comum estabelecer contratos com as empresas especializadas para assumir essas etapas. O que acaba gerando uma alta variação nos cargos de uma pessoa que tem interesse na carreira logística.

Para que uma empresa consiga aumentar indicadores como produtividade e eficiência na entrega – sempre evitando gastos desnecessários e desperdícios produtivos – são necessários profissionais capacitados à frente da administração logística. São eles que conduzem o melhor uso e trajeto de recursos no dia a dia, mantendo a visão de médio e longo prazo. A carreira logística possibilita a atuação do profissional em setores de controle, estoque, planejamento de movimentação (interna de insumos e externa para varejo). Somado a isso, também assume a imagem de ponte entre organização, fornecedores e clientes. A seguir, quatro áreas de atuação para quem tem anseio de ingressar nesse mercado:

Planejamento de estoque e demanda: utiliza-se de conceitos estatísticos conectados a ferramentas digitais, o dia a dia consiste em desenvolver e analisar previsões de negócios, reduzir custos, monitorar a qualidade e eficácia dos serviços da empresa, etc. A carreira logística desse profissional está ligada a vendas, produção e entregas. Ferramentas ERP são suas maiores aliadas.

Rotas e Transportes: todo o percurso é imaginado e analisado para que qualquer desperdício ou contratempo seja mitigado. O foco é a otimização do tempo e redução de custos com transporte, seja através de caminhões, carros, trens, aviões ou navios. A rota mais adequada deve ser sempre a utilizada, para o bem da empresa e para gerar qualidade e valor ao cliente.

Prevenção de perdas: evita que produtos em todas as etapas sejam inutilizados, causando prejuízos para a organização. O profissional cuida para que procedimentos necessários ao armazenamento e transporte dos insumos cumpram a meta de resultar na entrega de um produto de qualidade para o cliente final.

Controle de Logística: trata da tomada de decisões que geram informações para as demais áreas da empresa. Os dados coletados pelo controle são integrados ao cotidiano dos departamentos jurídico, financeiro e comercial, geralmente através de sistemas de gestão ERP e SAP.

A FM2S Educação e Consultoria está com um curso aberto sobre Kaizen – Processo de Melhoria Contínua que faz parte dos conhecimentos para quem busca especialização na área. No curso é apresentado um passo a passo para implementar um programa de Kaizen. Os principais conceitos abordados na filosofia a partir da aplicação no ambiente de trabalho, tanto para melhorar a produtividade quanto para a redução de custos. As aulas são ministradas por professores com formação acadêmica e vivência profissional em grandes empresas.

Com carga horária de 12 horas, os profissionais poderão emitir certificado após avaliação final. Para aprofundar o conhecimento sobre esse tema, também é possível baixar um material sobre apostila Lean Logistics. Para saber mais sobre os cursos disponíveis da FM2S, basta acessar os canais:

