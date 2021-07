Marketing Digital: mais da metade da população mundial está nas redes sociais

São Paulo – SP 20/7/2021 –

Ao menos 4,14 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, está presente nas redes sociais digitais. Foi o que demonstrou o relatório da We Are Social, em parceria com a Hootsuite. Ainda em números globais, mais de 450 milhões de pessoas começaram a usar as redes sociais apenas no ano passado, nada menos do que 14 pessoas por segundo, conforme demonstrou uma análise da Kepios. O número representa o dobro do registrado em janeiro de 2020.

No Brasil, as redes sociais já somam mais de 140 milhões de usuários, o que representa aumento de 11 milhões (+8,2%) de usuários entre abril de 2019 e janeiro de 2020. Os dados são da pesquisa We Are Social 2020, da Hootsuite, realizada em abril de 2020. O resultado ainda revela que os brasileiros passam, em média, 3 horas e meia por dia conectados nas redes.

A pandemia do novo Coronavírus intensificou o uso das redes sociais, conforme demonstrou a pesquisa da GlobalWebIndex. O levantamento apurou que 58% dos brasileiros entre 16 e 64 anos de idade estão passando ainda mais tempo em redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter, entre outros.

Na análise de Arnaldo Pereira Neto, sócio da Savvi, consultoria em marketing digital, os números expressam uma realidade: “Todo o mundo está conectado nas redes sociais, especialmente após o surgimento da pandemia, quando as medidas de isolamento social e quarentena para conter o avanço do novo Coronavírus começaram”.

“Cada vez mais, os brasileiros veem o quanto as redes sociais são importantes, uma vez que facilitam a interação, muitas vezes prejudicada pelo cenário de pandemia. Por isso mesmo, em se tratando de marketing digital, é nas redes sociais que as empresas devem estar”, complementa.

Marketing Digital: por que investir nas redes sociais é importante?

O Marketing Digital é uma resposta às necessidades de consumo e às novas formas tecnológicas do século XXI, existentes desde o final do século XX. Arnaldo explica que, mesmo sem saber, é comum que a maioria das pessoas se depare com diversas ações de Marketing Digital, tanto nas redes sociais, como Facebook e Instagram, como em blogs, sites de pesquisa e lojas de compras, entre outros.

“O Marketing Digital é essencial para qualquer modelo de negócio hoje, auxiliando empresas em diversas situações. Hoje o consumidor é mais informado, muitas vezes detendo mais conhecimento sobre o produto que o próprio vendedor. As empresas precisam esperar que os clientes terão diversos pontos de contato – seja nas redes sociais, site ou indicação de um conhecido – antes de concluir a compra. Por isso é importante estar posicionado nos meios digitais”, explica.

Na visão de Arnaldo, o desenvolvimento do Marketing Digital se tornou essencial, considerando que o mercado e os consumidores mudaram, trazendo a necessidade de mudar a maneira de se comunicar e vender.

“Entre as atividades que o Marketing Digital desempenha, vale destacar sua importância para captar informações do mercado, principalmente as necessidades e desejos dos consumidores. Os meios digitais permitem a captação de um grande volume de dados que é gerado todos os dias, para que sejam transformados em informações acionáveis e ajude na entrega de melhores produtos e serviços para os seus clientes”, esclarece Arnaldo.

“E embora o Marketing Digital seja uma boa ferramenta, muitas empresas falham no seu uso, ou mesmo não o utilizam de maneira nenhuma, confiando apenas nas mídias tradicionais para angariar consumidores. No entanto, a área é essencial para qualquer negócio dos dias atuais. Muitos setores apresentam forte redução nos custos de aquisição de clientes quando comparamos os investimentos feitos entre os canais tradicionais e os digitais, completa.

Arnaldo chama a atenção para a importância das redes sociais em uma estratégia de marketing digital. “Importante para fazer crescer a imagem de qualquer tipo de negócio, já que ajuda principalmente a se aproximar cada vez mais dos consumidores. Espaços como o Facebook e o Instagram são opções conhecidas de investimento, permitindo promover itens de maneira orgânica e paga, mas também de se comunicar com o público”, afirma.

Estratégias que apoiam o crescimento

No mercado de consultorias de marketing digital, a Savvi, por exemplo, assessora clientes que buscam aumentar suas vendas pelos canais digitais, uma vez que, como apontado anteriormente, este tem crescido cada vez mais, auxiliando também na tomada de decisões de marketing e vendas baseadas em dados.

Entre os serviços que podem auxiliar as empresas está a assessoria para gerenciamento de tráfego, desenvolvimento web e de aplicativos com foco em vendas, integração de dados, análise de dados, design UI/UX, web design e identidade visual.

Para mais informações, basta acessar o site da Savvi:

https://savvi.com.br/

