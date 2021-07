Redes sociais seguem crescendo: como empresas podem conquistar seguidores

São Paulo, SP 19/7/2021 – “Com uma conta diversificada, as chances de ser descoberto por mais pessoas que integram a comunidade do seu nicho irão aumentar consideravelmente”

Neste ano o Facebook chegou a mais de 2 bilhões de usuários e o TikTok bateu recorde de downloads. Profissional de Marketing fala sobre maneiras eficazes de conquistar e fidelizar seguidores.

Se nos primórdios as redes sociais eram utilizadas principalmente para a interação entre usuários, que publicavam suas fotos, opiniões e interagiam com amigos e familiares, hoje elas englobam muitas outras funções e fazem parte da rotina de anônimos, celebridades, atletas, influenciadores, instituições e, claro, empresas.

Para se ter uma ideia do alcance das redes, levantamento feito pela Statista apontou que o Facebook é a rede social mais usada no mundo, com cerca de 2.797 bilhões de pessoas. Segundo o mesmo levantamento, diariamente 120 milhões de brasileiros acessam o site. Ainda de acordo com o estudo, o Instagram conta com 1.287 bilhões de usuários no contexto global.

Matéria recente publicada no portal Terra informa que o TikTok, rede social de vídeos curtos, superou a marca de 3 bilhões de downloads, feito atingido, até então, apenas por Messenger, WhatsApp e Instagram, marcas pertencentes ao citado Facebook. Tendo esses fatores em vista, entre as diversas possibilidades de uso e interações, empresas encontram formas de dialogar com seu público através dessas redes.

O profissional de marketing do DINO, agência de notícias corporativas, Renan Costa, fala sobre a importância de uma comunicação assertiva e diversificada nas redes: ”um perfil maçante e repetitivo tem menor potencial de engajamento, fazendo com que as postagens não sejam entregues da melhor forma possível. Com uma conta diversificada, as chances de ser descoberto por mais pessoas que integram a comunidade do seu nicho irão aumentar consideravelmente”.

Opinião do usuário tem destaque

Para o profissional, abordar assuntos em alta é uma boa opção. Ele cita as hashtags, presentes, por exemplo, no Twitter e no Instagram, esta rede, inclusive disponibiliza a aba “Explorar”, onde usuários interessados em determinado tema podem encontrar assuntos e páginas relacionadas. Ele lembra que as legendas das fotos também devem citar o assunto escolhido. Matéria do G1, de abril deste ano, aponta que só o Twitter teve por volta de 199 milhões de usuários por dia no primeiro trimestre deste ano.



Renan considera, ainda, que depoimentos de clientes podem ser uma opção para empresas: “essa é uma boa forma de promover um negócio sem ser repetitivo. As pessoas tendem a basear a decisão de compra em experiências de quem já passou pelo processo, por isso, compartilhar o feedback de clientes é tão valioso. Para um novo seguidor, a palavra de alguém semelhante a ele (outro seguidor) terá mais valor do que a do dono do perfil vendendo o produto”.

Para ilustrar o peso da opinião do consumidor, notícia do Portal Comunique-se informa que o Prêmio Reclame AQUI 2020 teve recorde de votos (mais de 12 milhões). O site registra reclamações de consumidores e as empresas têm espaço para respondê-los diretamente.

A vez do vídeo

Se o citado TikTok, rede de vídeos curtos, bate recordes, as outras redes seguem a tendência de apresentar mais conteúdos em vídeo. Este ano, o CEO do Instagram Adam Mosseri afirmou que a empresa busca cada vez mais investir no entretenimento de seus usuários e em vídeos. Renan explica como os vídeos podem ser usados para publicações de empresas: “É mais fácil ter empatia por alguém se comunicando em um vídeo do que simplesmente por artes gráficas. Não se preocupe com superproduções. No caso de redes sociais, quanto mais pessoal, melhor. Hoje em dia, existem diversas possibilidades: Stories, Reels, vídeos no feed. Basta testar e analisar qual das opções melhor se adequa ao perfil”.



Interação também importa

Renan cita recursos como utilizar perguntas visando à interação com o seguidor: “uma boa ideia é postar uma imagem com alguma pergunta e as alternativas de respostas. Na legenda, explique que o gabarito será postado nos Stories posteriormente. Isso despertará a curiosidade do leitor e o manterá atento ao perfil. Inclusive, caso não te siga, passará a seguir para não perder o resultado”.

O profissional cita também a possibilidade de apresentar dicas aos seguidores, evitando apenas postagens institucionais, que podem provocar desinteresse pela página. Entretanto, ele ressalta: “Para colocar esse modelo em prática é necessário conhecer a persona do negócio. Somente assim será possível entender quais dicas serão úteis, afinal, de nada adianta tentar ajudar alguém que não precisa da sua ajuda”.

Para Renan, outro fator que pode ser aproveitado são as citações – frases que possam causar empatia e engajamento pelo perfil: “aqui é válido inserir trechos de livros, falas de profissionais que são referências no nicho ou frases de algum discurso importante. Basta encontrar uma imagem que seja condizente com o tema abordado e pronto. E não se esqueça de dar os devidos créditos”.

