Science Days Challenge busca incentivar a formação de futuros cientistas e desbravadores do espaço

- Advertisement -

- Advertisement -

São Paulo 13/9/2021 – Juntos, podemos expandir projetos como o Science Days e Science Days Challenge e levar esta grande oportunidade para mais crianças talentosas do Brasil.

A iniciativa faz parte do evento Science Days, que ocorre no Brasil desde 2017 e conta com a parceria e apoio da R-Crio desde a primeira edição

O Science Days Challenge (SDC) faz parte do Science Days – maior feira de ciência e da área espacial para crianças, jovens e educadores, realizada com a colaboração e a participação de especialistas de agências espaciais, cientistas, pesquisadores, educadores e mentores do Brasil, Europa, Estados Unidos, Israel, Portugal, Colômbia e Índia – que tem por objetivo inspirar e motivar a nova geração a ser futuros cientistas e desbravadores do espaço.

Os estudantes, nesta edição especial, terão seus projetos avaliados por uma bancada de convidados da área aeroespacial de diferentes lugares do mundo. No Brasil, cada região terá data programada para a realização do evento. O próximo Science Days Challenge acontece em Caçador (SC) e as inscrições dos trabalhos têm início em 13 de setembro.

A R-Crio – Centro de Processamento Celular especializado em isolamento, expansão e armazenamento de células-tronco obtidas a partir da polpa do dente, sediada em Campinas (SP), colabora ativamente, desde 2017, para a realização do evento no país – considerado um dos maiores na área espacial e STEM (sigla em inglês para Ciências Naturais, Tecnologia, Engenharia e Matemática) dos Estados Unidos, além de pioneiro no Brasil. O centro de processamento participa como convidado entre as empresas consideradas mais inovadoras das Américas, além de expositor. Ainda colabora como apoiador e promove oficinas lúdicas sobre células-tronco, oferecendo a muitos estudantes o primeiro contato com essa área da ciência. Nesta edição do evento, a R-Crio, representada pelo cientista e também fundador e responsável técnico, José Ricardo Muniz Ferreira, fará parte da banca julgadora.

“É gratificante fazer parte da bancada julgadora já que a base de todo o desenvolvimento de uma sociedade está calcada na educação dos nossos jovens. O trabalho que vem sendo realizado pelo Science Days é da mais alta relevância e deve ser repercutido em outras áreas. Sobre a exposição da R-Crio, a ideia é fazer com que a criança, por meio de uma experiência tecnológica, moderna, lúdica e empolgante, possa conhecer a importância, para sua saúde e bem estar, de ter suas células-tronco da melhor fonte do seu organismo e de qualidade armazenadas para qualquer tipo de situação. A nova geração poderá, certamente, viver mais e melhor. Queremos passar essa experiência altamente educativa a qual certamente marcará a vida dos nossos jovens nesse evento com tanta riqueza científica”, afirma Muniz Ferreira.

“O apoio e participação da R-Crio são contribuições incalculáveis para o conhecimento cientifico e a expansão da educação na área de biotecnologia no Brasil”, afirma o educador espacial Jeff Michaelis, também diretor da fundação que leva o seu nome.

A disseminação do novo coronavírus pelo mundo não desmotivou os idealizadores e muito menos os estudantes. A edição de 2021 será híbrida (on-line e presencial) e seguirá todos os protocolos de segurança, incluindo a redução do público. “A pandemia acelerou a colaboração internacional na área da ciência e, com isso, nossos investimentos na expansão do Science Days pelo mundo. No Brasil, estamos planejando aumentar a iniciativa para mais regiões. Desta forma, promovemos um acesso ainda maior para a popularização da ciência e da área espacial”, comemora Michaelis.

Podem se inscrever no Science Days Challenge escolas do ensino fundamental e médio. No entanto, apenas algumas regiões do Brasil estão liberadas para participar. Em 2022 os idealizadores prometem a expansão, o que abre a oportunidade para outras 20 escolas de ensino fundamental e médio do país. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma bancada constituída por profissionais, cientistas e pesquisadores de renome das áreas de STEM e aeroespacial do Brasil, EUA, Israel, Inglaterra, Colômbia e Portugal. “Os projetos com maior pontuação ganharão medalhas, certificados diferenciados, brindes e ainda terão a oportunidade de expor no Science Days 2022, no Pavilhão Espacial, junto com a equipe Science Days e dos convidados internacionais. Todos os vencedores serão reconhecidos no palco do Science Days 2022”, explica Michaelis.

Ainda segundo o educador, projetos semelhantes ao Science Days poderiam alcançar mais estudantes pelo Brasil a partir de parcerias estratégicas e novas colaborações internacionais entre a iniciativa pública e privada. “No caso, a Fundação Michaelis faz esses acordos estratégicos nos EUA, no Brasil e com várias outras nações. Juntos, podemos expandir projetos como o Science Days e Science Days Challenge e levar esta grande oportunidade para mais crianças talentosas do Brasil. Agradeço imensamente o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), KSCIA International Space Academy, R-Crio, editora Melhoramentos e todas as entidades parceiras, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Instituto Federal de Caçador (IFSC) para a realização do Science Days Challenge em Caçador”, finaliza Michaelis.

Mais informações sobre o Science Days Challenge Brazil: http://www.ScienceDays.org/sdc-brazil

Website: http://www.ScienceDays.org/sdc-brazil