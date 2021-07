Semana do Motorista Profissional: cuidados fundamentais para a durabilidade dos pneus

Curitiba – PR 26/7/2021 – Manter a pressão e o alinhamento em dia são essenciais para uma boa dirigibilidade e também colabora muito para uma maior durabilidade.

Entre as categorias de profissionais da área que mais crescem, estão os motoristas de aplicativos que, segundo IBGE, são mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Atenção especial com pneus pode reduzir custos com manutenção dos veículos usados para trabalho.



Na semana em que se comemora o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas profissionais, também se homenageia a classe pelo seu trabalho e pela responsabilidade de transportar pessoas, encomendas, compras, bens pessoais etc.

Em 2012, quando aplicativos de transporte como Uber começaram a ganhar popularidade no Brasil, o número de pessoas que tinham sua principal renda oriunda deste serviço era de aproximadamente 484 mil, como aponta Pesquisa Nacional de Empregados e Desempregados (Pnad) Contínua Trimestral.

No último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, o salto havia sido de 138%, superando a marca de mais de 1 milhão de motoristas de aplicativos rodando nas ruas das cidades brasileiras.

Por isso, tão importante quanto celebrar o Dia do Motorista é realizar as revisões periódicas do carro, estar atento ao estado dos pneus e tomar algumas precauções para que eles possam ser usados dentro das regras previstas pelo Código Nacional de Trânsito, preservando a segurança do motorista e dos passageiros. Além da segurança, a durabilidade dos pneus pode ajudar na lucratividade desses profissionais, pois os pneus representam um custo efetivo para a atividade.

Segundo o gestor de contas da Delinte Pneus, Cleyton Kamogawa, a falta de atenção aos sinais de avarias nos pneus pode resultar em estouros, instabilidade e derrapagens em pistas molhadas e até mesmo multas e perda de pontos na carteira de habilitação.

Para garantir a dirigibilidade e a durabilidade dos pneus, o motorista deve cuidar da calibragem e do alinhamento, sempre seguindo as normas do fabricante, pois cada um tem uma tabela específica adequada.

“Manter a pressão e o alinhamento em dia são essenciais para uma boa dirigibilidade e também colabora muito para uma maior durabilidade”, comenta o gestor de contas.

Outra recomendação feita por Cleyton Kamogawa é realizar o rodízio de pneus a cada 10 mil quilômetros, em estabelecimentos especializados, sempre observando o desgaste e a posição das peças. “Essa prática é fundamental para equilibrar possíveis diferenças de desgaste, aumentando a segurança e a durabilidade maior”, afirma.

Troca de pneus

Antes de atingirem a vida útil indicada pelo fabricante, os pneus apresentam alguns sinais como desgaste irregular, bolhas, ressecamento e rachaduras, indicando que está na hora de trocá-los.

“O ideal é que os quatro pneus sejam trocados. Se não houver a possibilidade de realizar, é indicado que o motorista troque dois, colocando os novos para trás e, se possível, escolher a mesma marca”, orienta Cleyton Kamogawa.

Website: http://www.delinte.com.br