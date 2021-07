Seguindo as tendências de automação para atendimento ao cliente, Facebook lança API para Direct Messenger do Instagram

São Paulo, SP 23/7/2021 –

Desde junho de 2021, as contas Business do Instagram podem utilizar chatbots para otimizar a experiência de atendimento e de compra no aplicativo.



O uso de chatbots para automação de atendimentos virtuais é uma estratégia que cresceu muito no último ano, especialmente para garantir agilidade e eficiência durante toda a experiência de atendimento. Seguindo esta tendência, desde junho de 2021, as contas Business do Instagram podem utilizar chatbots para otimizar a experiência de atendimento e de compra no aplicativo.

A nova possibilidade de automação do atendimento no Instagram está disponível para contas empresariais que tenham entre 10.000 e 100.000 seguidores, conforme as regras atuais do aplicativo. Para as demais contas empresariais, com menos 10.000 seguidores ou mais de 100.000, o Facebook anunciou que está desenvolvendo seu API para conseguir atendê-las ainda no ano de 2021.

Ao aderirem à automação do atendimento ao cliente no Instagram, os usuários de contas empresariais terão as seguintes facilidades:

– Respostas prontas, para que o cliente possa iniciar uma conversa rapidamente;

– Troca de mensagens automatizadas via Direct Messenger;

– Respostas automáticas para menções nos stories;

– Envio de mensagem privada para clientes que deixam comentários nos posts.

Para as empresas, o uso de um chatbot significa o oferecimento de um atendimento ágil e preciso ao cliente, durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. Além disso, não há necessidade de investimento em mão de obra humana para controlar o chatbot, reduzindo os custos de atendimento significativamente. Por meio de um bot, o cliente terá a possibilidade de tirar dúvidas, receber promoções, ser redirecionado a alguma página da empresa ou, ainda, agendar reuniões ou avaliações de forma acelerada.

Dessa forma, a implementação de chatbots na estratégia de marketing e vendas de um negócio no Instagram pode resultar em redução do tempo gasto em resolução de questões e problemas dos consumidores, além do aumento na satisfação do cliente.

A Zest, uma instituição financeira não bancária, é um exemplo de que, após a implantação de um omnichannel no WhatsApp e website, conseguiu reduzir em 75% o tempo gasto com resolução de questões.

Tendo em vista a nova possibilidade de automação do atendimento ao cliente no Instagram, uma das primeiras empresas a desenvolver chatbots específicos para o Direct Messenger foi a yellow.ai, que elaborou seu chatbot pensando em uma experiência de implementação simples e eficiente.

“A yellow.ai conta com uma plataforma de automação da experiência do cliente usando chatbots com inteligência artificial para o Direct Messenger e outros 35 canais de comunicação, como Facebook Messenger e Twitter, em mais de 100 idiomas”, disse o confundador e CEO da empresa, Raghu Ravinutala.

