Foco no bem-estar garante otimização do clima e satisfação de colaboradores

São Paulo, SP 26/7/2021 –

Pesquisa mostra que 91% dos colaboradores aprovam o home office. Para Kainos, o alto nível de satisfação dos funcionários em home é reflexo do cuidado que a liderança desenvolveu com a equipe no período

O mercado nunca havia presenciado tantas exigências a respeito dos soft skills para a contratação de pessoas. A maior crise do século, causada pela Covid-19, ensinou as empresas a enxergar nessas qualidades a medida ideal para um ambiente profissional saudável. “Num período em que é preciso ter equilíbrio emocional para lidar com gestão e organização do trabalho à distância, as habilidades interpessoais são exigências necessárias para a saúde de toda uma equipe”, afirma William Sousa, presidente da Kainos, empresa especializada em customer experience e soluções de atendimento.

Uma pesquisa realizada pela FIA Employee Experience (FEEx) mostra que apenas 7% das empresas estavam preparadas para o home office, as outras 93% precisaram acelerar processos e desenvolver soluções para o trabalho remoto. A Kainos fazia parte do segundo grupo. A empresa conseguiu, em 10 dias, reestruturar os pontos de atendimento para que 80% de seus funcionários pudessem trabalhar de casa. Sousa explica que apesar da agilidade, esse não foi o único problema enfrentado naquele momento: “Precisávamos pensar em estratégias para tranquilizar e motivar nossos funcionários em um momento de tantas incertezas. Ninguém sabia ao certo o que esperar do futuro, e essa imprevisibilidade pode causar muitas frustrações. Também por isso sentimos a necessidade de preparar nossos líderes com competências interpessoais para o desenvolvimento da equipe neste sentido”.

A empresa, que já tinha um projeto voltado para líderes, começou a falar sobre a importância dos soft skills e estimulá-los, e viu a oportunidade de ensinar e ganhar maturidade para todo o negócio. Especialistas da área afirmam que os líderes aprendem, começam a colocar seu aprendizado em prática e suas equipes são automaticamente beneficiadas. Nesta linha, a Kainos percebeu por meio de relatórios internos que uma gestão mais humanizada impacta diretamente nos resultados e contabilizou um crescimento de 40% na produtividade após o investimento em ações para a liderança.

Dados da pesquisa FEEx mostram ainda que 91% avaliaram o home office de maneira positiva. Hoje, mais de um ano após o isolamento social, a pesquisa da Kainos confirma o dado e mostra que 87% dos funcionários em home office estão satisfeitos. “O isolamento social fez o mercado refletir a respeito de muitos paradigmas. Nós, como a maioria das empresas, vimos a eficiência nas entregas aumentando. Ainda não podemos bater o martelo para um home office definitivo porque uma parte da equipe ainda precisa estar no escritório, mas o formato híbrido com certeza fará sentido para nós quando tudo isso passar”, diz Sousa.

Apesar da agilidade para iniciar o home office, o modelo não pode ser adotado por 20% dos profissionais. Para esse grupo, a iniciativa tomada foi pautada em infraestrutura, segurança e pessoas. As soluções adotadas foram indispensáveis para que o trabalho presencial pudesse funcionar. “Seguimos todas as orientações governamentais, fomos muito rigorosos no processo para cuidar do colaborador e pensamos em cada detalhe. Apesar do longo período de pandemia e isolamento, as ações continuam funcionando perfeitamente até os dias de hoje”, finaliza o presidente.

