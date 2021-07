Setor de TI permanece em crescimento no primeiro semestre de 2021 e registra aumento de 15,7%

São Paulo, SP 29/7/2021 – Enxergamos a TI como uma área estratégica para as empresas e, mais ainda com o momento atual que estamos vivendo.

A Iteris é uma das empresas que celebra o crescimento. A companhia ultrapassou as estimativas do ano em apenas 6 meses

O mercado de tecnologia da informação vem apresentando constantes índices de aumento de uns anos para cá. De acordo com pesquisa realizada pela iMonitor IT, o primeiro trimestre de 2021 registrou 15,7% de crescimento no segmento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os números da Iteris, consultoria brasileira de serviços de TI, foram ainda mais expressivos: a empresa registrou crescimento de 57% nos primeiros seis meses do ano, superando significativamente as expectativas dos próprios diretores, que estimavam um crescimento de 50% durante o ano todo.

O ano de 2020 foi, por motivos óbvios, marcado por caos e crise para empresas de diversos setores. No entanto, para o mercado de TI, o período acabou sendo surpreendentemente positivo. O motivo se dá por conta das demandas geradas pela pandemia, que acelerou a digitalização dos processos nas empresas, com o modelo remoto tendo de ser instalado com urgência. De acordo com previsão mundial do Gartner, os gastos com novas tecnologias continuarão aumentando neste ano, com expectativa que o mercado de software corporativo apresente crescimento de 8,8%. O segmento de dispositivos deverá ter o segundo maior aumento, com 8%, seguido por sistemas de data center (6,2%), serviços de TI em geral (6%) e serviços de comunicação (4,5%).

O crescimento acelerado da Iteris está em sintonia com esse cenário, mas apresentando alguns diferenciais de mercado. “Nós vemos muito a aceleração da transformação digital das empresas. Estamos conseguindo nos posicionar muito bem, garantindo mão de obra qualificada e com disponibilidade para atender os nossos clientes, além de oferecer uma experiência na construção de soluções digitais end-to-end. Esses são alguns fatores que têm contribuído para nosso crescimento expressivo e que nos tornam um parceiro de relevância para eles”, afirma Fernando Riva, sócio-fundador e VP of Finance & Growth da Iteris.

Enquadrada como uma Next-Gen IT Services Provider, a consultoria se posiciona como uma provedora de soluções personalizadas de tecnologia, contando com um atendimento humanizado e com a premissa de end-to-end, ou seja, ficando ao lado do cliente do começo ao fim do processo, entendendo as suas dores e construindo soluções digitais de acordo com as necessidades apontadas. “Nós não só fazemos o desenvolvimento do sistema, mas o apoiamos desde a concepção até a pós-implantação”, completa Riva.

Algumas demandas de tecnologia – como cloud computing, modernização de aplicações, data analytics e serviços gerenciados – impulsionam o setor e, consequentemente, a Iteris, que vem percebendo um aumento da procura dessas soluções desde o primeiro semestre de 2020. Conforme pesquisa realizada pelo Gartner, o crescimento médio anual para as empresas brasileiras que atuam com serviços gerenciados e Application Management Services (AMS) será de 10% no período entre 2021 e 2025.

“Enxergamos a TI como uma área estratégica para as empresas e, mais ainda com o momento atual que estamos vivendo, está se tornando uma peça fundamental de sobrevivência. A Iteris se prepara ano a ano para os desafios do mercado e o crescimento exponencial é por conta disso. Nossa preocupação é estar dentro do que o mercado está exigindo, nos adequando às necessidades econômicas atuais para oferecer os melhores serviços e uma melhor experiência para o cliente final”, ressalta Riva.

Website: https://www.iteris.com.br/