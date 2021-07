Correção – Com distanciamento social, cresce o consumo de deliverys

São Paulo 22/7/2021 –

De acordo com o Mobills, os gastos com delivery cresceram 149% durante a pandemia. O reflexo foi sentido na venda de gift cards de aplicativos de entrega

Com a chegada do novo Coronavírus, a ida ao restaurante foi substituída por delivery de comidas. O movimento trouxe, inclusive, impacto para o mercado: de acordo com dados disponibilizados pela Mobills, os gastos nos aplicativos Rappi, iFood e Uber Eats cresceram 149% no ano de 2020.

O crescimento foi progressivo. No mês de dezembro o gasto com delivery de comidas alcançou o maior faturamento e, quando comparado com março, início da pandemia, apresentou aumento de 187%.

Além do maior número de pedidos, o valor médio das transações também cresceu. Ainda citando o Mobills, foi possível ver o ticket médio saltar de R$ 50,51 para R$ 103,96 em apenas seis meses, entre março e setembro.

Delivery de comida na pandemia

Não foi somente via aplicativos que o delivery de comidas cresceu. A entrega no geral teve grande ascensão, com crescimento de 250%, de acordo com a consultoria Food Consulting. Ainda assim, a estatística revela que grande parte dos pedidos são intermediados e impulsionados pela tecnologia.

Josué Teles, sócio-fundador da Shareplay Store, e-commerce de gift cards, também viu a procura por deliverys crescer em seu negócio. “Antes da pandemia, a maioria dos gift cards, os cartões-presente, adquiridos estavam relacionados a jogos on-line. Hoje, o cenário é totalmente diferente. Além da preferência por bonificações relacionadas aos aplicativos de entrega, muitas empresas estão escolhendo o gift card para presentear em datas especiais ou ações de marketing”, explica.

O empreendedor conta que em sua loja sempre houve uma demanda linear de consumo e foi interessante ver tudo mudar. “De uma hora para outra, cupons dos aplicativos de entrega foram mais procurados. Entendemos que essa tendência esteja relacionada ao momento que vivemos”, diz.

Por fim, Josué reflete sobre a popularidade e aceitação dos gift cards no Brasil. “Essa modalidade já é difundida no exterior pela facilidade. É possível presentear entes queridos e amigos sem o risco de errar”, pontua.

No mês de dezembro, mês do Natal, as buscas por “gift card” tiveram grande alta, de acordo com o Google Trends. O pico demonstrou o dobro de interesse dos internautas quando comparado ao mês de abril. “A tecnologia oferece uma nova forma de presentear e utilizá-la neste momento de isolamento pode ser ferramenta para estar perto, mesmo de longe”, finaliza Josué.

