Mercado do vinho reaquece durante a pandemia com lançamentos e novas estratégias

São Paulo (SP) 30/7/2021 –

Dados revelam que mais de 83 milhões de brasileiros consomem a bebida; quase a metade pelo menos uma vez por semana

Segundo um estudo divulgado recentemente pela plataforma CupomVálido, o consumo de vinhos no Brasil durante o período pandêmico registrou aumento superior a 30% em relação ao último ano, o equivalente a 2,78 litros per capita.

A pesquisa ainda revelou que o vinho tinto é o favorito de 55% dos brasileiros consultados, enquanto 25% preferem o branco e 5% o rosé. Sobre os tintos, a preferência são os rótulos Malbec – responsáveis por aproximadamente 59% de todo o plantio de uvas. Na sequência aparecem Cabernet Sauvignon e Merlot.

Os números serviram como uma injeção de entusiasmo no setor. Sendo assim, algumas importadoras já saíram na frente, cuidando dos seus parceiros comercias, apostando na reformulação de seus catálogos com estratégia arrojada de comunicação e marketing, contratando profissionais de alto rendimento e demonstrando sua total idoneidade através dos serviços prestados.

Especificamente sobre o perfil dos compradores, os resultados apresentados revelam que 59% dos consumidores possuem idade superior a 35 anos, 30% utilizam plataformas digitais para a compra das bebidas e mais de 70% de todos os consultados estão dispostos a conhecerem novos rótulos, não ficando presos a marcas e subtipos de uvas.

No início do mês de julho o mercado recebeu o lançamento que harmoniza com pratos complexos que acompanham carne vermelha, cogumelos ou trufas.

O Brunello da safra 2015 tornou-se fenômeno mundial em 1980. Sua primeira menção vem do vinho Vino Scelto (Vinho Escolhido), de 1865, feito de um clone de uva Sangiovese Grosso. Esses vinhos apresentaram uma característica única: extrema capacidade de guarda.

A novidade está disponível na Orion Vinhos. Recentemente, a companhia adotou novas estratégias comerciais e logísticas para aprimorar a sua relação com consumidores e parceiros. Segundo Alexandre Santucci, especialista em vinhos e consultor de comunicação e marketing da empresa, “o momento pede ações para que a importadora possa aumentar sua presença de mercado sem abrir mão de oferecer bom preço e ótimos rótulos.”, diz.”

Website: http://brunellobergollo.com.br/