Empresas de tecnologia se unem para fornecer serviços de dados inteligentes para MSPs

São Paulo, SP 23/7/2021 – Estamos muito satisfeitos com a parceria com a SoftwareONE para oferecer a seus clientes proteção de dados líder do setor -Sanjay Mirchandani, CEO da Commvault

Parceria entre Commvault e SoftwareOne resultou no BackUp Simple, uma solução de proteção de dados SaaS baseada na plataforma Metallic

Conforme a transformação digital evolui, o mercado amplia a migração para a nuvem e a necessidade de soluções de proteção de dados se torna uma realidade iminente. No Brasil, onde 68% dos ataques de malware vêm pela nuvem, de acordo com recente estudo Netskope Cloud and Threat Report, essa realidade é ainda mais expressiva.

Acompanhando esse movimento, a Commvault (NASDAQ: CVLT), empresa de software corporativo para gerenciamento de dados em nuvem e ambientes locais, se uniu à SoftwareONE, um provedor de software e tecnologia ponta a ponta para a nuvem, para trazer uma solução de proteção de dados SaaS. Baseada em Metallic, a novidade chega ao mercado de tecnologia com o nome de BackupSimple, um serviço gerenciado que fica baseado em nuvem e fornece recursos essenciais de backup e recuperação para empresas de todos os tamanhos.

Com a nova aliança, a SoftwareONE passa a ser o primeiro parceiro global de design da Metallic para Managed Service Providers (MSPs).

Como diferencial, a solução deverá oferecer proteção e gerenciamento de dados tanto de aplicativos SaaS quanto de endpoints ou cargas de nuvem híbrida. Além disso, deve facilitar o dia a dia dos profissionais de TI, pois fornece um ponto de entrada fácil para provedores de serviços como SoftwareONE para oferecer recursos de gerenciamento de dados com a simplicidade de um modelo SaaS.

“Estamos muito satisfeitos com essa parceria com a SoftwareONE para oferecer proteção de dados líder do setor, ao mesmo tempo em que simplificamos a adoção de parceiros, graças à simplicidade de gerenciamento, custos reduzidos e velocidade para valorização que vem com SaaS.” Diz Sanjay Mirchandani, CEO da Commvault. “Unir os serviços gerenciados da SoftwareONE e o foco no cliente com a flexibilidade e escalabilidade da oferta da Metallic certamente acelerará a criação de processos simplificados de integração, experiência, gerenciamento e faturamento do cliente, enquanto moldamos o programa de serviços gerenciados líder da indústria”, complementa o executivo.

“Na SoftwareONE, ajudamos a impulsionar a transformação digital dos negócios de nossos clientes com soluções, tecnologia e serviços em nuvem inovadores”, enfatiza Dieter Schlosser, CEO da SoftwareONE. “Estamos honrados em ser o primeiro parceiro de design MSP da Metallic, aprimorando o nosso portfólio de serviços gerenciados para ajudar a proteger, gerenciar e otimizar os dados críticos e a infraestrutura de nossos clientes na nuvem. A SoftwareONE fornece serviços de consultoria e gerenciamento para garantir que nossos clientes corporativos ou de médio porte possam se beneficiar dos recursos de gerenciamento de dados de última geração da Metallic sem a necessidade de profundo conhecimento técnico ou equipes de TI dedicadas 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo-lhes ainda usar sua equipe altamente qualificada para conduzir sua agenda de transformação digital, livre da carga operacional diária”, diz.

Durante o desenvolvimento da solução, a Metallic trabalhou com a equipe de SoftwareONE Managed Services para definir um modelo que permitisse aos MSPs escolher o tipo de contrato que melhor lhes convêm, seja utilizando o Metallic Hub, para gerenciar todas as necessidades dos usuários finais ou mesmo criando uma interface personalizada que oferece soluções Metallic através de uma API pública.

De acordo com uma pesquisa do Primary Data, no ano de 2016, mais de 50% dos gerentes de TI gerenciavam mais de 10 plataformas de armazenamento, o que exige desses profissionais muito tempo para se dedicar no gerenciamento de infraestrutura e dados.

Assim, para os profissionais do setor, as vantagens estão no fato de a SoftwareONE proporcionar um gerenciamento mais simplificado, com uma infraestrutura reduzida, integração rápida do cliente e geração de valor acelerada. Essas características trazem mais vantagens quando somadas a uma infraestrutura em nuvem segura e escalonável, com gerenciamento remoto e integração rápida do usuário por meio de um programa integrado e personalizado e APIs.

“Acordos como o firmado entre a Metallic e a SoftwareONE ajudam a acelerar a adoção do SaaS pelo cliente, ao mesmo tempo que fornecem aos MSPs mais opções de compra e gerenciamento de DPaaS em escala”, destaca Kevin Rhone, Consultor Sênior em Associações no ESG. “Os MSPs de todos os tamanhos podem alavancar o Metallic para integrar clientes de forma direta e rápida sem adicionar infraestrutura, beneficiando de uma excelente relação custo-benefício, simplicidade de gerenciamento e capacidade de escalonamento”.

Além disso, com a nova solução, os MSPs também poderão fornecer os recursos do Metallic, incluindo toda a cobertura para aplicativos SaaS, terminais, cargas de trabalho de data center em nuvem híbrida e a flexibilidade de armazenamento do Metallic SaaS Plus, eliminando a necessidade de soluções pontuais desiguais e dados isolados.

