Limpeza eficaz de linhas de água purificada pode elevar faturamento de indústrias

São Paulo – SP 26/7/2021

O motivo é que a limpeza eficiente das tubulações irá eliminar alguns dos principais vilões do desperdício na indústria, como o biofilme bacteriano e o rouge, evitando assim queda na produção

Com os métodos certos de limpeza de linhas de água purificada e injetáveis (PW/WFI), indústrias podem combater de forma eficaz problemas de contaminação interna e elevar significativamente o faturamento anual.

A razão é que uma limpeza eficiente das tubulações das linhas de produção irá eliminar alguns dos principais vilões do desperdício na indústria, como o biofilme bacteriano (colônia de bactérias que se instala no interior dos tubos) e o rouge (contaminação ferruginosa).

Quando não são devidamente eliminados das tubulações de água purificada e injetáveis (PW/WFI), estes contaminantes comprometem a qualidade dos produtos finais e, assim, geram grandes prejuízos. Afinal, os produtos contaminados terão de ser descartados, causando um grande desperdício de matéria-prima, tempo de mão de obra, tempo em máquina, etc.

Ou seja, manter linhas de água purificada limpas irá evitar todos esses problemas e, como resultado, pode representar aumento de faturamento de milhões de reais por ano para as indústrias.

Métodos de limpeza – Vale lembrar que a água purificada é um principais insumos para as indústrias farmacêuticas, cosméticas, químicas, de alimentos e bebidas. O líquido precisa passar por tubulações totalmente limpas para que não ocorram contaminações de produtos finais.

De acordo com a empresa Ultra Clean Brasil, para alcançar uma limpeza de alta qualidade nas linhas de água purificada é importante que as indústrias utilizem o método a seco como forma de complemento à limpeza convencional – que utiliza apenas água e produtos químicos.

Para esta tarefa, a Ultra Clean Brasil lançou no mercado uma assinatura anual da tecnologia a seco UC System. Desenvolvido nos Estados Unidos e há mais de 20 anos no Brasil, o sistema dispara em alta velocidade projéteis de espuma especial (patenteada) no interior das tubulações.

“Devido ao arraste mecânico efetuado pelos projéteis, a limpeza a seco elimina contaminantes impregnados no interior das tubulações que os líquidos do sistema convencional não conseguem remover sozinhos”, explica Bruno Ract, diretor de marketing da Ultra Clean Brasil.

O resultado é que, com o auxílio da tecnologia a seco, a indústria aumenta a qualidade da limpeza e garante uma linha de água purificada capaz de atender sempre os índices exigidos de controle de Condutividade, Coliformes, Endotoxinas, PH, TOC e UFC.

Uma vez que as tubulações estejam livres dos contaminantes como o biofilme bacteriano e o rouge, o uso frequente da limpeza a seco irá evitar que novas impurezas se formem. Por este motivo, é importante que a limpeza a seco ocorra nas linhas de PW/WFI ao menos entre três e quatro vezes ao ano. A assinatura do UC System prevê a limpeza das linhas de água purificada e injetáveis (PW/WFI) três vezes ao ano.

