Em parceria, empresa britânica e empresa brasileira lançam programa de aceleração para formar Data Engineer

Porto Alegre, Rio Grande do Sul 23/7/2021 – As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho de 2021. O início do programa está previsto para 1º de setembro de 2021.

Além de serem remunerados desde o primeiro dia, os profissionais selecionados para o Cloud Accelerator terão a oportunidade de atuar em projetos internacionais, a partir de treinamentos, mentorias e certificações.

Em um mercado cada vez mais competitivo, em busca de profissionais preparados para trabalhar como desenvolvedores na nuvem, a empresa de tecnologia codeHB, em parceria com a empresa britânica Elastacloud, promovem o Cloud Accelerator Program.

A primeira edição está sendo elaborada para que desenvolvedores com experiência, em busca de evolução ou de redirecionamento na carreira, tornem-se engenheiros de dados. Os selecionados para o programa integrarão a equipe da codeHB de forma remunerada, onde também terão a oportunidade de participar de projetos internacionais, a partir de treinamentos, mentorias e certificações.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho de 2021, pelo link www.cloudaccelerator.com.br. O início do programa está previsto para 1º de setembro de 2021. Os candidatos participarão de um processo seletivo conduzido pela codeHB em conjunto com a Elastacloud.

Sobre Data Engineering

A área de Engenharia de Dados ou Data Engineering é responsável por realizar a ingestão, o armazenamento, a estruturação e a distribuição dos dados. Assim, a sua atuação vem conquistando a atenção do mercado, uma vez que esses profissionais são peças-chave no processo de obtenção de dados para auxiliar na tomada de decisões estratégicas das empresas.

Como efeito, pesquisas têm apontado um grande aumento na abertura de vagas para profissionais da área de dados. A previsão é de que, até 2022, a área seja responsável por promover mais de 6,1 milhões de vagas, conforme expectativa do Fórum Econômico Mundial.

Contudo, de acordo com Diego Eick Moreira, sócio-fundador da codeHB, “algumas empresas têm tido muita dificuldade em preencher as vagas pela falta de profissionais especializados. Não apenas no Brasil, mas também no mercado europeu, onde atuamos fortemente na área de dados na nuvem com Microsoft Azure”.

Assim, em relação ao lançamento do Cloud Accelerator, Fábio Ellwanger, sócio fundador da codeHB, destaca que “o programa está sendo estruturado com o intuito de poder proporcionar conhecimento e prática para aqueles profissionais que tem bastante bagagem com desenvolvimento e que ainda não tiveram uma oportunidade para migrar para área de Data Engineering, em todo o país. Grande parte dos desenvolvedores já possuem uma carreira e não podem simplesmente abrir mão de tudo para recomeçar do zero. E é nesse ponto que o programa entra, pois todos os selecionados farão parte da empresa desde o primeiro dia, serão contratados e integrarão os times desde o início”.

O programa

Além de mentorias com profissionais de ampla experiência da codeHB e da Elastacloud, o programa conta com treinamentos no método bootcamp, em que os selecionados poderão estudar em seu próprio ritmo e aplicar os conhecimentos em desafios práticos (projetos internacionais), ao longo de toda a jornada de aceleração. Para isso, também serão fornecidos acessos a materiais e certificações oficiais Microsoft e Databricks, por meio dos seguintes passos:

• Step 1 – Azure Fundamentals

• Step 2 – Azure Data Fundamentals

• Step 3 – Azure Data Engineer

• Step 4 – Databricks Data Engineer

As vagas estão destinadas para profissionais brasileiros da tecnologia que tenham ao menos 4 anos de experiência de trabalho como desenvolvedor em C# ou Java; ampla experiência com banco de dados SQL ou NOSQL; disponibilidade de 8 horas por dia (para alocação full-time); Inglês avançado (todo o programa ocorrerá em inglês); e que atendam as soft skills indicadas à candidatura.

Essa é uma iniciativa da codeHB, que possui mais de 15 anos no mercado, orientando empresas locais e globais a maximizar investimentos em soluções Microsoft (com parceria Gold). E da empresa britânica Elastacloud, fundada em 2011, com foco em cloud e data platform analytics, sendo uma das principais parceiras da Microsoft e Databricks no Reino Unido.

Website: http://www.cloudaccelerator.com.br