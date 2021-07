Podcast inédito retrata as vulnerabilidades do empreendedorismo

São Paulo, SP 26/7/2021 – Mostrar o lado difícil do empreendedorismo através de uma perspectiva humana e vulnerável traz uma noção mais real sobre as dores e as alegrias dessa escolha

Com estreia em julho, ‘Fundação’ traz relatos humanizados sobre as dores e os desafios de empreendedores digitais no Brasil

Por conta dos efeitos causados pela pandemia, mais de 10 milhões de empreendedores tiveram que encerrar seus negócios no Brasil no último ano, de acordo com a recente pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor 2020 (GEM). Apesar da quantidade de profissionais que escolheram este caminho no Brasil representar 31,6% da população adulta no último ano, ele é muito desafiador. Com o objetivo de retratar, de forma humanizada e realista, a vulnerabilidade presente nas histórias de fundadores de empresas de tecnologia no Brasil, o podcast Fundação, com estreia em 23 de julho, será comandado pelos empreendedores João Paulo Alqueres e Fernando Taliberti.

Por um lado, Alqueres sentiu a necessidade de contar histórias do ecossistema de empreendedorismo que constituíram a fundação da internet e da indústria de tech no Brasil. Aliada à perspectiva do Taliberti em contar as jornadas dos seres humanos que fizeram isso acontecer, surgiu a ideia de criar um podcast com o propósito de mostrar a realidade do dessa jornada de forma transparente. Além disso, o projeto também contará com o apoio de Eduardo Vieira, que é autor e comunicador brasileiro.

Em cada capítulo, o podcast trará relatos sinceros de histórias de empreendedores pioneiros do mercado de tecnologia, sobre a trajetória profissional, principais desafios, o que deu certo e o que não deu, experiências em equilibrar vida pessoal e a profissional, além de outros fatores que envolvem essa trajetória. “Quando fundei uma startup, as minhas referências eram personagens tidos como super heróis. Só que essa perspectiva também gerou um abismo entre a expectativa de obter a perfeição com a realidade das grandes dificuldades. Por isso, mostrar o lado difícil de histórias de empreendedorismo através de uma perspectiva mais humana e vulnerável pode trazer uma noção mais real sobre as dores e as alegrias dessa escolha”, analisa Taliberti.

O primeiro convidado do podcast será Eduardo Casarini, fundador da Flores Online, empresa pioneira na venda de flores pela internet, e que foi adquirida por uma empresa norte-americana. Eduardo, que hoje auxilia fundadores de startups a enfrentarem questões subjetivas do empreendedorismo, contará sobre a longa e nada convencional trajetória. “Me envolvi com a internet desde seu início no Brasil e acompanhei toda a sua transformação. Por outro lado, percebi que a memória de quem fez ela acontecer no Brasil está desaparecendo. Registrar essas histórias e os aprendizados de quem encarou estes desafios é algo muito importante para mim”, comenta Alqueres.

O podcast Fundação será patrocinado pela Omie, um sistema de gestão que foi fundado pelos empreendedores Marcelo Lombardo e Rafael Olmos. No formato de entrevistas e debates entre os participantes, o podcast estará disponível em diversas plataformas digitais, entre elas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Audible. Além disso, o podcast também estará presente nas redes sociais, como LinkedIn, Instagram e Facebook, e os capítulos ficarão disponíveis no site do podcast.

Website: http://www.podcastfundacao.com.br