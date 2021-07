Tecnologia de segurança tem avanço no setor da educação

São Paulo, SP 30/7/2021 –

Como a Inteligência Artificial auxilia o setor de educação e quais são as suas vantagens?

Há um ano e meio o universo acadêmico vive uma fase completamente diferente daquela com a qual o corpo estudantil estava acostumado. Após um período desafiador longe das escolas, os estudantes estão retornando à realidade com cuidados e medidas que antes não eram necessárias.

Por contar com um alto fluxo de pessoas, o setor da educação deve ter em foco o investimento em tecnologias de monitoramento inteligente para segurança e conformidade com as regras.

A utilização de inteligência artificial para análise inteligente de imagens nas escolas torna-se cada vez mais comum no dia a dia das instituições de ensino. Softwares realizam a análise das imagens obtidas por câmeras e detectam automaticamente eventos de risco. A implementação desse sistema traz vantagens não só para a segurança do local, mas também para a gestão do negócio e redução de custos.

A Avantia oferece uma gama de soluções que facilitam análises inteligentes de sons e imagens, baseadas em IA e visão computacional, com dezenas de funções que podem ser de grande serventia no âmbito educativo. Os sistemas otimizam e monitoram atividades da instituição, tornando o videomonitoramento capacitado para realizar ações proativas e garantindo de forma rápida o tratamento de diferentes ocorrências.

Dentro do contexto da pandemia, pode-se analisar os benefícios trazidos por essa tecnologia através do monitoramento de temperatura corporal, identificação do uso de máscaras e controle da quantidade de pessoas em determinado ambiente. Dessa forma, além de evitar aglomerações, é possível também alertar os administradores a respeito de brigas e agressões.

Para melhor monitoramento de ambientes que necessitam de constante observação, como a portaria, o analítico comportamental é capaz de identificar a ausência de movimento de determinada área, soando um alarme quando o funcionário em questão estiver fora de seu posto. Isso colabora para que pontos importantes da escola não fiquem sem supervisão responsável.

Ainda no campo da recepção, contribuem para controlar o horário de entrada e saída de pessoas, assim como reconhecimento facial para acesso ao perímetro e detecção de abuso de permanência, visando minimizar o tempo de espera de cada família, agilizando seu atendimento.

Por lidar com crianças e jovens, o ambiente escolar exige maior nível de atenção. Para suprir essa demanda, o Avantia Monitoring System também é capaz de realizar a identificação do uso de celulares, soando um alarme quando o colaborador distrair seu foco dos estudantes. Auxilia, ainda, no controle das listas de presença de alunos e professores.

Para áreas de pontos cegos, é possível efetuar o controle de ultrapassagem de linhas imaginárias definidas pelo centro de operações, enquanto o analítico detector de movimentos identifica a presença de pessoas ou veículos em determinado ambiente. Dessa forma, além de impedir a entrada de invasores, o sistema é capaz de restringir o acesso de crianças a áreas isoladas.

Para maior segurança do perímetro, os analíticos captam a presença de objetos abandonados na proximidade do ambiente e identificam fumaça ou faísca. Também são capazes de controlar os horários de higienização, visando controle de manutenção e limpeza rígida, como em refeitórios e banheiros.

Por fim, o sistema gera redução de custos devido à otimização de processos, bem como o alerta contra furtos e objetos retirados de locais onde devem ser mantidos.

Segundo o consultor executivo da Avantia e sócio-diretor da Escola Criativa em Recife, Antonio Egito, as pessoas geralmente atribuem inovação a custo alto, mas o investimento na tecnologia é rapidamente amortizado pela redução de custos que proporciona. “Os segmentos de escola precisam abrir os olhos para esse tipo de solução. O sistema realmente transforma o ambiente”, diz.

