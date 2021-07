Com investimento de R$ 50 milhões em tecnologia, empresa de gestão hospitalar espera crescer 30% em 2022

São Paulo 28/7/2021 – Queremos fomentar no Brasil a visão da inovação diante das crescentes demandas clínicas e tecnológicas

Brasileira Salux aposta na tendência de expansão tecnológica do setor de saúde diante de desafios impostos pela pandemia da Covid-19.

O setor de saúde brasileiro, diante dos desafios trazidos pela pandemia da Covid-19, acelerou o processo de transformação tecnológica através de investimentos em soluções focadas na simplificação de atendimento e gestão hospitalar. O objetivo é tornar a inovação constante diante das novas necessidades de pacientes, médicos e hospitais.

A empresa brasileira de gestão hospitalar Salux, neste cenário, enxerga 2022 com otimismo e prevê crescer e ampliar a geração de empregos. Para o ano que vem, a previsão é de um aumento de 30% em seus negócios, com investimentos que superam os R$ 50 milhões.

A nova fase de expansão da empresa, no ramo há 25 anos e presente em mais de 300 instituições de saúde, tem como base o uso da tecnologia de ponta. O objetivo é oferecer aos clientes um gerenciamento integrado com soluções de hardware, infraestrutura e profissionais especializados. “Queremos fomentar no Brasil a visão da inovação diante das crescentes demandas clínicas e tecnológicas. É um passo importante para o setor, e queremos ser reconhecidos pela qualidade das soluções oferecidas aos clientes”, explica o novo CEO da Salux, Murilo Fernandes.

A avaliação encontra respaldo em estudo da consultoria KPMG sobre padrões de retomada da economia brasileira. No setor de saúde, as tendências são o desenvolvimento de tecnologias voltadas aos canais digitais, a aceleração de outros modelos de negócios, com novas fontes de receita e maior proximidade com os pacientes, a otimização do parque instalado e esforço por maior eficiência operacional-financeira e ainda alianças estratégicas e consolidação de grandes redes.

A tendência de melhoria tecnológica passa pela união do aprimoramento da eficiência operacional com a segurança dos pacientes, na avaliação da Salux, como sistemas que simplificam a gestão integrada e a implementação de prontuário eletrônico de pacientes.

Outra demanda do mercado que emergiu com a pandemia é por serviços personalizados, sobretudo de business intelligence nos sistemas de gestão, com objetivo de torná-los mais eficientes, dinâmicos e simples.

“É preciso ter soluções adequadas ao tamanho de cada cliente. Com isso, esperamos ajudar e apoiar as tomadas de decisão que fazem a diferença para os gestores das instituições de saúde e empresas”, afirma o fundador da Salux e novo diretor de Inovação e Tecnologia da empresa Fabrício Avini.

Website: https://www.salux.com.br/