Empresa de internet lança promoção para angariar recursos para ONGs esportivas

Para cada assinatura nos planos da Weclix no período das Olimpíadas, serão destinados R$ 10,00 a entidades

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram oficialmente abertos na última sexta-feira, 23. Para entrar no ritmo da maratona esportiva a Weclix, provedora de internet via fibra óptica, lançou a “Campanha de Olimpíadas”. Para cada assinatura nos planos até 15 de agosto serão destinados R$ 10,00 as ONGs esportivas de Araraquara, Barrinha, Batatais, Brodowski, Franca, Jardinópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Restinga, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Joaquim da Barra, Sales Oliveira e Sertãozinho.

De acordo com Katia Andrade, Diretora de Marketing, Comercial e Atendimento na Weclix, a responsabilidade social é um importante pilar para a empresa. “Acreditamos no nosso papel para a construção de uma sociedade melhor, por isso, enxergamos nas Olimpíadas uma oportunidade para seguir transformando a realidade das crianças em situação de vulnerabilidade”, diz.

Kátia Andrade conta que além de ajudar o próximo, os assinantes poderão elevar o nível de entretenimento. “Contratando os planos a partir de 200 mega o cliente irá ganhar a assinatura gratuita do Paramount + Noggin para maratonar filmes, séries e desenhos”, explica.

Mais informações sobre a empresa e os planos disponíveis podem ser obtidas por meio do site.

Website: http://weclix.com.br