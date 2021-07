Novas soluções tecnológicas buscam personalizar a experiência digital do consumidor

29/7/2021 – Com a plataforma, os provedores e desenvolvedores de serviços sem formação técnica podem criar e gerenciar a experiência digital dos clientes

Empresas buscam tecnologias inovadoras para atender às demandas de seus exigentes consumidores com excelência



O crescimento da demanda por conectividade e serviços digitais nunca foi tão grande, já que a pandemia acelerou, mundialmente, a adoção das novas plataformas digitais. Com isso, as provedoras de serviços de comunicação (CSPs) buscam, cada vez mais, investir em soluções inovadoras para transformar e personalizar a experiência digital de seus clientes.

Dentre as novas soluções, a tecnologia low-/no-code é uma abordagem de desenvolvimento de software visual que requer pouca ou nenhuma habilidade de codificação por parte do usuário, permitindo o desenvolvimento rápido de aplicativos com dependência mínima de TI e desenvolvedores de código.

A recém-lançada solução da Experience 360 da Amdocs, baseada na tecnologia low/no code, permite a criação de novas experiências digitais com baixo ou nenhum suporte de TI, reduzindo a necessidade de serviços e infraestrutura de TI complexo. “Com a plataforma, os provedores e desenvolvedores de serviços sem formação técnica podem criar e gerenciar a experiência digital dos clientes, acessar recursos analíticos já incorporados e produzidos ao longo da jornada do usuário”, afirma Anthony Goonetilleke, presidente do grupo de Mídia, Rede e Tecnologia da Amdocs.

As plataformas de desenvolvimento de software baseadas em tecnologia low-/no-code vêm ganhando popularidade à medida que as empresas buscam otimizar os fluxos de trabalho e digitalizar os processos de negócios. De acordo com a empresa de análise de mercado Omdia, a Amdocs posicionou-se à frente da tendência de low-code na indústria de telecomunicações com o lançamento do Experience360.