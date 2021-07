As Agências e Departamentos de Marketing das Corporações no Brasil Adotam Provedores de Tecnologia

SÃO PAULO 29/7/2021 –

Agências e departamentos de marketing corporativo no Brasil estão recorrendo a fornecedores de tecnologia de marketing em números cada vez maiores para ajudá-los a se-engajar melhor com os clientes e aumentar as vendas, de acordo com o novo relatório publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), empresa líder global de pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ MarTech Solutions and Service Providers 2021 para o Brazil mostra que as agências de comunicação e marketing corporativo estão mudando gradualmente para serviços digitais nos últimos três anos. Muitas agências no país estão adotando inteligência artificial, machine learning e ferramentas como analytics para auxiliar em seus trabalhos e melhorar a qualidade do conteúdo de marketing, tanto quanto na eficácia e engajamento.

“A comunicação com os clientes existentes e potenciais é baseada em um diálogo que precisa ser mais ágil e digital”, disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “Muitos clientes estão exigindo uma experiência perfeita ao longo de suas jornadas de compra, incluindo interações anteriores, no canal de compra de sua escolha.”

O relatório observa que os orçamentos anteriormente controlados por CIOs, destinados às soluções de marketing, agora são responsabilidade dos CMOs, que estão usando esses recursos para financiar squads especializados que usam metodologias de sprint para produzir produtos mínimos viáveis (MVP). As empresas também estão aumentando seus orçamentos de marketing digital em respostaàmudança no comportamento de compra causada pela pandemia.

Muitas empresas no Brasil estão colocando maior foco na experiência digital do cliente, diz o relatório,àmedida que se esforçam para aumentar seu envolvimento e obter maior retenção, levando ao aumento das vendas e alcançando um melhor ROI. Para obter maior centralização no cliente, os profissionais de marketing estão utilizando ferramentas omnichannel e uma variedade de tecnologias e aplicativos modernos na web para personalizar a experiência em tempo real. Ferramentas como chatbots, realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e plataformas de gerenciamento de conteúdo (CMS) estão ajudando a construir relacionamentos sólidos com os diversos perfis de clientes.

Os provedores de tecnologia de marketing estão oferecendo várias ferramentas para ajudar as agências a entender quais campanhas melhor atraem os clientes. Essas ferramentas de análise estão ajudando os profissionais de marketing a determinar o sucesso de seus esforços quase em tempo real, afirma o relatório. Algumas ferramentas analisam canais individuais, como e-mail, mídia social ou publicidade digital, enquanto outras examinam todos os dados da campanha de forma holística.

A pandemia do COVID-19 também acelerou uma mudança na oferta de serviços e nas funções das agências de marketing e comunicação no Brasil, acrescenta o relatório. As agências estão gerenciando e monitorando as redes sociais, entregando materiais de marketing de conteúdo e direcionando a compra nas mídias digitais. Como resultado, fazendo crescer rapidamente a indústria de MarTech no Brasil.

O relatório da pesquisa ISG Provider Lens™ MarTech Solutions and Service Providers 2021 para o Brasil avalia as capacidades de entrega de 48 provedores em cinco quadrantes: Analytics e Intelligence, Digital Experience and Content, Digital Presence and Digital Ads, E-Commerce e Social and Relationship.

O relatório nomeia Accenture Interactive e Nação Digital como líderes em quatro quadrantes e as empresas Infracommerce, Isobar, Mutato e Raccoon como líderes em três. Keyrus, Semantix e Stilingue foram nomeadas como líderes em dois quadrantes, além das empresas B2W, Cortex, DP6, Hands, i-Cherry, Magalu, Mercado Livre, Olist, Rock Content, Squid, Tray e Vtex nomeadas como líderes em um quadrante.

Além dessas, Approach, CDN, Driven.CX, i-Cherry e Nuvemshop foram nomeadas Rising Stars – empresas com ”portfolios promissores” e “alto potencial de crescimento futuro” pela definição do ISG – em um quadrante cada.

Versões customizadas do relatório estão disponíveis pela DP6 e Driven.CX.

O relatório da pesquisa ISG Provider Lens™ MarTech Solutions and Service Providers 2021 para o Brasil está disponível para os assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas por quadrantes do ISG Provider Lens ™ é a única avaliação sobre provedores de serviços desse tipo a combinar com pesquisa empírica, baseada em dados e análise de mercado, com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de fornecimento apropriados, enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa cobre atualmente provedores que oferecem seus serviços globalmente, como em toda a Europa, bem como nos EUA, Alemanha, Suíça, Reino Unido, França, Países Nórdicos, Brasil e Austrália / Nova Zelândia, com mercados a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações visite webpage.

Uma série de pesquisas complementares, como os relatórios ISG Provider Lens Archetype, oferece uma avaliação inédita dos fornecedores a partir da perspectiva dos tipos específicos de compradores.

Sobre o ISG

O ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em consultoria e pesquisa em tecnologia. Um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria em sourcing; gestão da governança e serviços de análise de risco; serviços sobre as operadoras de rede; estratégia e desenho de operações; gestão de mudançá; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundado em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para o uso digital que operam em mais de 20 países – uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, de classe mundial, com pesquisa e recursos analíticos, com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210729005729/pt/

Contato:

Press Contacts:

Will Thoretz, ISG

+1 203 517 3119

[email protected]

Thábata Mondoni, Mondoni Press for ISG

Mobile: +55 11 98671 5652

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE