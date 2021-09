Em sua 1ª edição internacional, simpósio de ensino e pesquisa em saúde aborda o futuro da ciência

- Advertisement -

- Advertisement -

São José do Rio Preto – SP 13/9/2021 – Esta é a primeira edição internacional do Simpósio, um dos diferenciais é contribuir para o aprimoramento de pesquisadores em saúde. – Dra. Tamara Veiga Faria

Sessenta horas de evento 100% on-line com apresentações de trabalhos científicos, conferências, palestras e oficinas em um ambiente interdisciplinar para todos os participantes, com oportunidade de avaliar o cenário atual e questionar o futuro da ciência entre estudantes, docentes, pesquisadores, além de profissionais da área da saúde. Evento contará com palestrantes internacionais.



Os desafios do ensino e pesquisa em saúde no contexto atual e a discussão sobre o futuro da ciência serão temas debatidos de 21 a 25 de setembro, no 3º Simpósio de Ensino e Pesquisa em Saúde e 2º Workshop – Café Virtual dos Comitês de Ética em Pesquisa.

Organizado pela faculdade de medicina FACERES o 3º SEPS: “O futuro da Ciência: avanços ou retrocessos?”, será em formato on-line e irá promover um ambiente interdisciplinar para todos os participantes, com oportunidade de avaliar o cenário atual e questionar o futuro da ciência entre estudantes, docentes, pesquisadores, além de profissionais da área da saúde.

Para a coordenadora do departamento de Pesquisa, professora da faculdade de medicina FACERES e presidente do SEPS, Dra. Tamara Veiga Faria, um dos diferenciais do evento é colaborar para a qualificação das pesquisas brasileiras através da troca de experiências entre instituições de ensino superior (IES), pesquisadores e membros dos comitês de ética em pesquisa.

“Para a 3ª edição do SEPS serão 5 dias de discussão para entender qual será o futuro da ciência. Estamos vivendo e viveremos avanços no desenvolvimento de pesquisas ou será que estamos retrocedendo? Como o cenário virtual poderá manter a qualidade ética e metodológica de nossas pesquisas? Para essa edição, pensamos em uma programação que possa estimular as respostas às perguntas que surgiram no “novo mundo” tecnológico que estamos vivendo. Para isso pensamos nos maiores especialistas em pesquisas no Brasil e fora do país”, destaca Tamara.

Nessa edição, convidados internacionais compõem o time de palestrantes do evento. Serão 60 horas de evento 100% on-line com apresentações de trabalhos científicos, conferências, palestras e oficinas.

“Teremos a participação de palestrantes internacionais que, além de abrilhantar o evento, irão compartilhar experiências sobre as escolhas das melhores revistas científicas e como divulgar a ciência. E ainda considerando o grande interesse de instituições e pesquisadores sobre a Lei Geral de proteção de dados (LGPD) teremos a participação de uma das maiores especialistas do mundo nessa temática e representante da Universidade de Coimbra de Portugal”, explica a organizadora.

Os trabalhos submetidos e aprovados, tanto por alunos quanto professores, poderão ser publicados em revista internacional como artigo ou como capítulo de ebook internacional.

O 2º Workshop – Café Virtual dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), agendado para os dias 21 e 22 de setembro tem o apoio da CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) para que os membros dos CEPs brasileiros possam compartilhar suas experiências. Além da discussão de temas relacionados às atividades de rotina dos CEPs, serão debatidas em pequenos grupos sobre ferramentas que podem contribuir para a qualidade dos processos desses comitês. Tal evento estimulará a participação dos CEPs distribuídos em todo o país.

O SEPS tem intuito de construir colaborativamente possíveis respostas para questões que nos rodeiam nesse momento, tais como: será possível manter nossas linhas de pesquisas? Haverá espaço para as pesquisas on-line? Quais são as mudanças no desenvolvimento dos projetos de pesquisa e análises éticas? É possível falar em humanização nos novos formatos de pesquisa? Como manter a humanização nas pesquisas e atividades on-line? Quais são os desafios para pesquisar em pediatria? Quais são os obstáculos éticos das pesquisas psicoativas? Fazer pesquisa ou fazer ciência? Como desenvolver o pensamento científico? É possível falar em globalização da ciência? Como escolher a melhor revista para a publicação científica?

Dentre tantas outras temáticas que possam contribuir para o aprimoramento de pesquisadores em saúde.

Inscrições para cada palestra do Simpósio podem ser feitas através do link:

https://www.even3.com.br/3sepse2cafevirtual/

Neste mesmo link, os pesquisadores deverão submeter, até o dia 30 de agosto, o resumo do trabalho científico de acordo com as regras do simpósio.

Dias 21 e 22 de setembro – 2º Workshop – Café Virtual dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP)

Dias 23, 24 e 25 de setembro 3ª edição do SEPS – Simpósio de Ensino e Pesquisa em Saúde.

Website: http://www.faceres.com.br