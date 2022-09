Confira as fotos do 2º Trilhão e 1º XCM da Avelan Móveis 2022

Diferente dos iguais Assim foi o 2º Trilhão e 1º XCM da Avelan Móveis que aconteceu neste último domingo dia 25 de setembro na Capital do leite, Nossa Senhora da Glória.

Um evento idealizado pelo grupo Avelan Móveis com apoio dos grupos de ciclismo local, trouxe uma novidade desafiadora, categorias mistas em suas idades e divididas em dois módulos, sendo uma disputa no XCM e um encontrão no Trilhão. Com Percurso distintos e com pontos de apoio bem localizados, atletas dos 4 cantos do estado de Sergipe e atletas da Bahia mergulharam numa grande inovação.

Foi uma grande disputa entre 5 categorias, sendo elas: até 30 anos, 31 a 44 anos anos, 45 anos acima, feminina mista, e categoria PCD mista. Com uma estrutura de apoio e uma demarcação de percurso totalmente eficaz, as categorias percorreram um circuito híbrido com uma altimetria de mais de 900m para o XCM e um pouco mais de 400m no trilhão.

Numa premiação avaliada em 10 mil reais, as disputas ocorreram do início ao fim do evento. Um projeto que se estenderá e que estará certamente no calendário do ciclismo sergipano para o ano de 2023.

O Grupo Avelan Móveis agradece a todos os atletas participantes, equipes de apoio, mídia especializada e público que prestigiou a disputa.

Confira as fotos: