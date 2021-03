41 mil doses de vacina contra a covid-19 em Sergipe

Nova remessa totaliza 4,5 milhões de doses do Instituto Butantan, que estão sendo distribuídas a todas as unidades da federação de forma proporcional e igualitária

O Ministério da Saúde está enviando para Sergipe mais 41 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

No total, a pasta está coordenando, nesta semana, a distribuição de mais de 4,5 milhões de doses do imunizante em todo o país. Estados e Distrito Federal começam a receber os lotes do imunizante de forma proporcional e igualitária, junto com as indicações do público-alvo de cada fase da campanha, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

A nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de duas doses, sendo necessário que estados e municípios façam a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado de 2 a 4 semanas.

SOMOS UMA SÓ NAÇÃO

Desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação, Sergipe já recebeu 173,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 – mais de 97,9 mil foram aplicadas até o dia 16 de março.

O Ministério da Saúde já coordenou oito pautas de distribuição de vacinas até o momento. Com esse novo lote, já foram enviadas a todas as Unidades Federativas (UFs) mais de 24,5 milhões de doses de imunizantes – até o momento, mais de 11,8 milhões foram aplicadas em grupos prioritários. A vacinação no País pode ser acompanhada pelo LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde abastecida pelos estados e municípios.

Para o mês de março, o cronograma enviado à pasta pelos laboratórios, sujeito a alterações de acordo com a produção das vacinas, prevê a entrega de um total de 30 milhões de doses: 23,3 milhões do Instituto Butantan, enviados em remessas semanais e distribuídas na mesma periodicidade; 3,8 milhões da vacina da AstraZeneca/Oxford, produzida na Fiocruz; e mais 2,9 milhões de doses do mesmo imunizante adquiridos via consórcio Covax Facility.

Ministério da Saúde