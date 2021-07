A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta, 08, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 489 casos, um óbito nesta quinta e seis óbitos que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 267.596 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.786 morreram. Até o momento, 251.152 pacientes foram recuperados.

As sete mortes foram: um homem, 89 anos, de Pacatuba, com hipertensão e pneumopatia crônica; uma mulher, 88 anos, de Estância, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 43 anos, de Porto da Folha, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 87 anos, de Indiaroba, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 51 anos, de Cristinápolis, com etilismo e tabagismo; uma mulher, 58 anos, de Aracaju, com asma e hipertensão; uma mulher, 97 anos, de Aracaju, com obesidade.

Foram realizados 551.500 exames e 283.904 foram negativados. Estão internados 368 pacientes, sendo que no serviço público são 119 em leitos de UTI (adulto), zero na UTI neonatal/pediatria e 116 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 235. Já nos leitos do serviço privado estão internados 80 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 52 em leitos clínicos, totalizando 133. Mais nove óbitos estão em investigação. Ainda aguardam resultados 588 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 895.402 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 858.193. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 262.637. Além disso, do total de 38.700 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 24.622.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

#SergipeContraOCoronavírus

#VaiPassar

#EviteAglomerações

#UseMáscara

#LaveAsMãos

#Transparência