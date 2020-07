5 dicas para planejar uma viagem internacional em 2021

2020 tem sido um ano duro para quem gosta de viajar. Com as medidas de restrições aplicadas em praticamente todos os países do mundo, como o fechamento de fronteiras, é praticamente impossível fazer aquela viagem dos sonhos e aproveitar ao máximo tudo que a experiência pode oferecer.

No entanto, é uma boa oportunidade para planejar uma viagem para o próximo ano, quando a situação deve voltar ao normal na maioria dos locais. Isso porque a estimativa é de que o setor de turismo inicie sua retomada apenas em 2021. Quanto antes você começar a fazer o planejamento, melhor.

Por que não aproveitar o período de isolamento para isso? Separamos algumas dicas fundamentais para preparar sua viagem ao exterior para 2021. Confira!

1 – Faça uma economia

Esta é talvez a tarefa mais difícil, mas também a mais importante. Afinal, viajar ao exterior tem um custo. Independentemente se você é um turista que gosta de luxo ou se faz jus ao estilo “mochilão”, deverá ter em mente que será preciso gastar com alimentação, hospedagem, passagens aéreas, documentação, e atividades de lazer e as boas e velhas compras. Tenha em mente que o câmbio está bastante desfavorável para quem vai comprar moeda estrangeira, sobretudo dólar e euro.

É verdade que a pandemia prejudicou a vida financeira de boa parte dos brasileiros. Porém, o lado positivo é que com os comércios fechados ou funcionando em horário reduzido, fica mais fácil fazer uma economia de recursos. Afinal, é simples guardar dinheiro quando o shopping não funciona, não é mesmo? Além disso, pequenas economias no dia a dia também ajudam bastante. Cozinhar ao invés de pedir comida por aplicativo é muito mais barato. Portanto, antes de fazer aquele pedido no Ifood, pense que aquela quantia poderia ser gasta em um restaurante em Madrid no próximo ano.

Para quem já tem algum dinheiro guardado, vale a pena pensar em algum tipo de investimento a curto prazo para que haja rendimento de juros, ainda que mínimo, como é o caso do Tesouro Direto. Para os mais arrojados, investimento em renda variável também é uma opção com maior rentabilidade, apesar do risco. De uma forma ou de outra, é uma boa maneira de multiplicar o patrimônio e ter uma grana extra para a viagem.

2- Escolha o local e elabore o roteiro

Esqueça aqueles guias de viagens ou revistas especializadas (embora elas também possam ser úteis). A internet é a principal ferramenta para qualquer viajante na hora de escolher o destino. Hoje, é possível viajar sem sequer sair da frente do computador ou do celular, e isso ajuda bastante se você quer ter a certeza de que o lugar que você tem em mente.

Uma boa dica é acessar sites especializados, canais no Youtube, fóruns de discussão e perfis no Instagram que são dedicados ao assunto. Neles, você encontrará tudo que precisará saber para tornar a sua viagem mais prática e, principalmente, deixar um roteiro pronto!

É claro que você não precisa seguir esse roteiro à risca quando chegar ao local, mas ter os pontos turísticos em mente – com seus respectivos preços e horários de visitação – otimiza bastante a experiência. Afinal, o tempo sempre é curto, não importa se sua viagem seja de 2 dias ou 2 semanas, ele com certeza vai voar!

3- Se ambiente com a língua e costumes

Não importa qual o tempo da sua viagem, você precisará se adaptar a língua e aos costumes do país que escolher, pelo menos por um tempo. Para quem se preocupa com a língua, agora é uma boa oportunidade para aprender um pouco do idioma antes de viajar, sem sequer sair de casa. Se você está planejando ir para os Estados Unidos ou Reino Unido, por exemplo, existem cursos voltados para turistas que podem ser feitos de maneira online.

Mesmo se o destino que você escolher não tiver o inglês como língua principal, saber o básico já ajudará em 90% dos casos, já que os profissionais de turismo estão capacitados com o idioma. No entanto, é sempre bom saber o mínimo da língua local, seja ela qual for. Neste caso, um daqueles livros de bolso pode ser útil.

Também tenha em mente que a cultura e gastronomia podem ser completamente diferentes em relação ao Brasil. Por tanto, pesquise bastante para não ter nenhum susto ao chegar ao local. Levar remédios também pode ser um problema dependendo das restrições sanitárias do destino.

4- Fique atento à documentação

É importante ter em mente que, via de regra, as viagens ao exterior exigem uma documentação específica – na grande maioria dos casos, um passaporte. O documento é emitido pela Polícia Federal e é necessário um agendamento prévio. Consulte as condições de atendimento da PF na sua cidade e se planeje para consegui-lo o quanto antes.

Em muitos casos, também é necessário um visto como nos Estados Unidos. Nesse caso, é bom acessar a página do Consulado do país para saber como está ocorrendo o agendamento de serviços durante a pandemia.

Outra parte importante diz respeito ao seguro viagem. Em alguns países ele é obrigatório. De qualquer forma, não deixe de viajar sem ter um bom seguro, que cubra imprevistos que você possa ter no exterior. Infelizmente sempre estamos sujeitos a um acidente ou problema de saúde em qualquer lugar do planeta, e ter a melhor assistência possível facilita muito.

5- Cuidado com pacotes antecipados

Se você já cumpriu todos as dicas anteriores, deve estar ansioso para “bater o martelo” e fechar logo o pacote para sua viagem dos sonhos. No entanto, tenha cuidado: é verdade que os preços são muito melhores quando fechados com longa antecipação, mas fique atento às condições da compra, se há reembolso em caso de cancelamento por parte de hotelaria e companhias aéreas.

Pense nas milhões de pessoas que estavam com pacotes fechados e tiveram que cancelar a viagem por conta da pandemia. Ainda não se sabe qual será a dimensão da crise em 2021, e ela certamente será diferente de país para país. Portanto, também é importante acompanhar a situação da pandemia no local que você escolher antes de fechar qualquer pacote com longa antecipação.

De qualquer forma, não deixe para comprar passagens aéreas e fechar a hospedagem faltando uma semana para a data escolhida! Planeje-se com alguns meses de antecipação!