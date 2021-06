629 casos, quatro óbitos nesta quinta, nove mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

As 13 mortes foram: um homem, 81 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; um homem, 66 anos, de Brejo Grande, com hipertensão; um homem, 74 anos, de Itaporanga, sem comorbidade; uma mulher, 55 anos, de Poço Verde, com cardiopatia; um homem, 55 anos, de Pirambu, sem comorbidade; uma mulher, 62 anos, de São Miguel do Aleixo, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 69 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 98 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 68 anos, de Capela, sem comorbidade; uma mulher, 64 anos, de Aracaju, com diabetes.