A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 09, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 836 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 247.141 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.295 morreram. Até o momento, 221.923 pacientes foram curados.

As 25 mortes foram: um homem, 40 anos, de Itaporanga d’Ajuda, sem comorbidade; um homem, 52 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e diabetes; uma mulher, 49 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 91 anos, de Aracaju, com obesidade e cardiopatia; um homem, 72 anos, de Malhador, com hipertensão; uma mulher, 58 anos, de Itaporanga d’Ajuda, com doença cardiovascular crônica, obesidade e diabetes; um homem, 62 anos, de Pacatuba, com diabetes, HIV e doença renal crônica; um homem, 84 anos, de Aracaju, com doença neurológica crônica, hipertensão e doença cardiovascular crônica; uma mulher, 35 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 44 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 27 anos, de Santa Luzia do Itanhy, sem comorbidade; um homem, 29 anos, de Itabaiana, com obesidade e hipertensão; uma mulher, 83 anos, de Nossa Senhora da Glória, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de Maruim, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 93 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 62 anos, de Lagarto, sem comorbidade; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 61 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; uma mulher, 71 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão e diabetes; um homem, 38 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Carmópolis, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, com imunodeficiência e hipertensão; uma mulher, 52 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes e obesidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, sem comorbidade.

Foram realizados 505.161 exames e 258.020 foram negativados. Estão internados 823 pacientes, sendo que no serviço público são 225 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 239 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 470. Já nos leitos do serviço privado estão internados 164 pessoas na UTI adulta, seis na UTI neonatal/ pediatria e 183 em leitos clínicos, totalizando 353. São investigados mais 10 óbitos. Ainda aguardam resultados 2.429 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 637.442 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 538.971. Referente à segunda dose, foram distribuídas 270.812, sendo aplicadas 208.031 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

