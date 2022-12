ABAC lança o curso “Cálculo Percentual” para profissionais de consórcios

A ABAC Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios acaba de disponibilizar um curso gratuito denominado “Cálculo Percentual – O guia indispensável para uso no consórcio”. O curso apresenta uma forma simples de aprender cálculos percentuais e suas aplicações no consórcio e é uma iniciativa da ABAC em apoio a 9ª Semana de Educação Financeira (Semana ENEF), evento que a entidade participa desde 2014.

O conteúdo apresentado está alinhado às práticas de educação financeira divulgadas pelo Banco Central. Considerando que tudo no consórcio é calculado em percentual sobre o valor do crédito, a iniciativa é mais uma oportunidade para os profissionais dominarem os vários aspectos relacionados ao assunto.

Voltado a profissionais do setor, e para aqueles que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o consórcio, o novo curso conta com nove videoaulas e um e-book. “Agora, quem trabalha com a modalidade tem mais essa ferramenta da ABAC para desenvolvimento profissional”, explica Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC. “Nunca é demais lembrar: o princípio para o sucesso nas vendas é conhecer muito bem o produto”, enfatiza Rossi.

O conteúdo do curso “Cálculo Percentual”

O curso, ministrado pelo mestre em finanças e professor Luiz Antonio Barbagallo, economista da ABAC, ensina desde conceitos básicos até aplicações no consórcio, como o cálculo do percentual do fundo comum, da taxa de administração e do fundo de reserva na parcela.

O tema é abordado em torno da personagem Beatriz e de suas três amigas, descritas em situações do dia a dia. Ao dominar cálculo percentual, o profissional dá o primeiro passo para aprender em nove videoaulas. Trata-se também de um reforço para quem pretende prestar o exame de Certificação PCA-10, oferecido pela ABAC.

Como fazer o curso

Para realizar o curso, é recomendável baixar o e-book e assistir ao vídeo de apresentação, de modo que o profissional entenda a sua dinâmica. As aulas têm uma sequência ordenada de aprendizado. Por isso, a orientação é assisti-las na ordem indicada, para melhor entendimento do assunto. “Não é necessário fazer inscrição. Basta acessar o site saberfinanceiro.org.br , o canal de educação financeira da ABAC”, recomenda Rossi.

A ABAC divulga educação financeira

Em 2020, a ABAC lançou o site saberfinanceiro.org.br , que se tornou o canal de educação financeira da entidade ao reunir todas as ações relacionadas ao tema. É nesse mesmo site que é possível acessar o curso “Cálculo Percentual”.

No ano passado, a associação lançou uma cartilha e um jingle, com um conteúdo de informações para ajudar jovens consumidores a transformar sonhos em projetos. O acesso é pelo site saberfinanceiro.org.br.

