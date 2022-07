ABEINFO promove a 11ª edição do InformationShow

A Associação de Empresas e Profissionais da Informação (ABEINFO), com apoio do Instituto Information Management (IIMA), promove a 11ª edição do Congresso INFORMATIONSHOW – o mais importante congresso de gerenciamento de informações corporativas do Brasil, responsável por disseminar os recentes avanços tecnológicos que irão impulsionar a transformação digital nos próximos anos. O evento ocorre nos dias 14 e 15 de julho, na Amcham Brasil em São Paulo.

Em paralelo ao congresso, acontece a Feira DIGITAL EXPO, com 30 expositores nacionais e internacionais que são referências no setor. Eles apresentarão suas tecnologias e soluções que estão contribuindo para a transformação digital das organizações, digitalizando e melhorando processos de negócios, num mundo cada vez mais ágil e digital. A inscrição para visitar a feira é gratuita, já os congressos são pagos à parte.

Durante a DIGITAL EXPO, os visitantes podem concorrer ao sorteio de um Patinete Elétrico Muuv Beach VII.

Num momento de retomada dos negócios e de forte aceleração digital, a feira DIGITAL EXPO se torna um ponto de união para empresas e usuários de tecnologias de gestão de informações trocarem experiências, conhecimento e vivenciarem na prática as soluções mais inovadoras.

O evento é 100% focado em soluções e tecnologias para gestão da informação. Entre os principais temas, o congresso abordará: Como aplicar as Novas Tecnologias para Gerenciamento das Informações; Legalidade de Documentos Digitais e Governança da Informação; Transformando Processos em Papel por Processos Digitais com uso de ECM; Uso das Tecnologias de RPA, Inteligência Artificial, Big Data, Analytics, Blockchain e IoT no Gerenciamento de Informações; Transformando Dados em “Informação Inteligente”; entre outros.

Para Eduardo David, diretor no Instituto Information Management, as vantagens da aplicação de tecnologias exclusivas e inteligentes vão além do operacional e agilizam as tomadas de decisões nos mais diversos setores. “Nossa missão é congregar as empresas usuárias e fornecedoras de tecnologia em torno de um interesse comum, que é trazer a melhor compreensão sobre a importância da gestão das informações nos negócios e como ela contribui para a melhoria da produtividade, otimização de recursos e principalmente governança e transparência nos processos”, diz.

Serviço:

Digital Expo

Data: 14 e 15 de julho de 2022.

Local: Amcham Brasil.

Endereço: Rua da Paz, 1.431 – Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo – SP, 04713-001.

Inscrições aqui.