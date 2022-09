ABEMD reconhece profissionais em negócios com marketing de dados em premiação

Atualmente, o uso de dados é sinônimo de alta performance e resultados efetivos para qualquer negócio. Afinal, por trás de cada passo no universo digital, há experts em detectar e transformar ações em iniciativas assertivas para os mais diversos meios e públicos potenciais. Por isso, a ABEMD (Associação Brasileira de Marketing de Dados) reconhece a cada ano os melhores trabalhos e cases na área. Dessa vez, o evento de premiação acontece no próximo dia 15, a partir das 18h30, na Casa Giardini, no Campo Belo – São Paulo.

A 28ª edição do Prêmio ABEMD marca a entrega dos troféus de ouro, prata e bronze às ideias mais inovadoras envolvendo o marketing de dados, de acordo com quatro categorias: Digital/Mobile; CRM/Loyalty; Campanha/Programa; Call Center/Contact Center. Além das premiações especiais: Grand Prix, Criação, Agência do Ano, Cliente do Ano e Melhor dos Melhores entre as quatro categorias listadas.

“Para as próximas edições teremos novas categorias como: ESG, Inclusão, entre outras”, acrescenta Cláudia Campos, presidente da ABEMD. “Com a transformação digital acelerada pela pandemia de Covid-19, o mundo conseguiu compreender na prática a importância do uso de dados nos negócios. Aliados à comunicação, potencializaram muitos setores e conquistaram de vez a relevância que merecem”, completa.

A banca de avaliação dos trabalhos leva em conta critérios como estratégia, resultado, criação, comunicação e execução. Neste ano, cada categoria integra novos jurados especialistas nas respectivas áreas. À frente do júri está Patrícia Tavares, diretora de planejamento da HouseCricket Digital Direct.

Empresas conhecidas no mercado já estiveram entre os premiados da ABEMD, como Adin, Agência Left, Alelo, HouseCricket, plusoft DTM, Klabin, Serasa, Sky, Livelo, Petz, Portobello, Panasonic, Reciclare, Cielo, Natura, Sodexo, VIVO, Samsung, Tok&Stok, entre outros.

A noite de homenagens ainda envolve a parceria de organizações de destaque no segmento. Os patrocinadores são AlmavivA, Kainos & CO, SuperRico e Teleperfomance, além dos seguintes apoiadores: Grupo Am3, Abrarec, ESPM, Getbots, Combo CX, HouseCricket.

O 28º Prêmio ABEMD foi planejado para 400 pessoas e contará com banda, transmissão ao vivo e intérprete de libras.

Hall of Fame

A premiação também integra o Hall of Fame da ABEMD, que homenageia um profissional consagrado no setor. O convidado de honra deste ano é o fluminense Fernando Moulin, partner da Sponsorb, professor e especialista em negócios, transformação digital e experiência do cliente. Com mais de 20 anos de experiência na área, o executivo foi um dos precursores do marketing de dados no Brasil.

Pelo hall da fama também já passaram grandes nomes da comunicação e marketing, como Roberto Civita, que foi presidente do Grupo Abril; Victor Civita, fundador do respectivo grupo; Alexandre Jau, owner da TMKT; Fernando Cirne, presidente da Locaweb. No ano passado, Hugo Rodrigues, presidente executivo da agência WMcCann, foi o ganhador da edição.

Ainda vale destacar que as inscrições para a 29ª edição do evento já estão programadas: o início acontece no dia 20 de setembro com o primeiro lote.