ABIMAQ promove curso NR-12 – Gestão para fabricantes e usuários

A ABIMAQ (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos) realiza, entre os dias 9 e 11 de novembro (quarta a sexta-feira), em sua sede, localizada na Av. Jabaquara, 2925 – São Paulo/SP, o curso NR-12 Gestão para Fabricantes e Usuários.

O conteúdo, direcionado a engenheiros da área de segurança do trabalho dos fabricantes, gerentes, supervisores, técnicos e engenheiros da área de produção de máquinas e equipamentos, de engenharia de processos e desenvolvimento de produto, gestores de marketing e comercial de produtos de todos os segmentos de fabricantes de máquinas e equipamentos, desenvolverá e aculturará os gestores, ajudando no gerir de todos os conceitos, procedimentos e implementação de segurança em máquinas e equipamentos em atendimentos a Normas Técnicas e Regulamentadoras, capacitando todo pessoal de desenvolvimento, operacional e engenharia com foco no trabalho seguro em máquinas e equipamentos.

Os docentes Sidney Peinado, engenheiro elétrico e auditor CSME; e Marcelo Del Vecchio, profissional com 33 anos de experiência em área fabril, com foco em projeto de máquinas, segurança de máquinas e equipamentos e automação de máquinas e processos, abordarão os seguintes conteúdos durante o curso:

– Alinhamento de cultura organizacional e corporativa dentro de uma corporação;

– Gestão de Crise;

– Gerência de projetos de segurança;

– Fatores culturais e psicológicos envolvidos em segurança de máquinas – NR-12 legislação correlata para implementação da norma em máquinas e equipamentos;

– Responsável civil e criminal aplicada aos acidentes;

– A ótica dos auditores na aplicação da NR-12;

– Semelhanças e diferenças entre NR’s.

– A segurança em máquinas e equipamentos como investimento;

– Projeto conceitual e execução das adequações a partir da análise de risco overview;

– Avaliação de Risco x Perigo;

– Interpretação da metodologia HRN (Hazard Rating Number);

– Categorias de segurança a partir da interpretação da NBR14153, IEC 620161 e NBR ISO 13.849-1;

– Interpretação do Anexo de Apoio da NR-12;

– Aplicação de proteções fixas e móveis conforme a NR12;

– Abordagem sobre os conceitos ergonômicos;

– Documentação exigida e laudo técnico para máquinas e equipamentos nacionais e importados.

– Circuitos, comandos elétricos e interfaces de segurança overview;

– Conceito, projeto e instalação de bloco e válvula hidráulica de segurança overview;

– Produtos de segurança e suas aplicabilidades, categorias e certificações;

– Procedimento e capacitação aditável;

– Cases com diversos modelos de máquinas (antes e depois) da adequação.

Serviço – Curso NR-12 Gestão para Fabricantes e Usuários

Data: 9 a 11 de novembro (quarta a sexta-feira)

Horário: 9h às 18h

Carga horária: 24h

Local: Av Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP

Mais informações: (11) 5582-6321/5703 ou https://abimaq.org.br/cursos/235/nr-12-gestao-para-fabricantes-e-usuarios