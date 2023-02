ABIMAQ tem inscrições abertas para curso de liderança

A ABIMAQ (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos) realiza, de forma virtual, entre os dias 27 de fevereiro e 01 de março (segunda e quarta-feira), das 14h às 18h, um curso voltado a profissionais que atuam ou desejam se tornar líderes em suas respectivas empresas e buscam a autoliderança para o gerenciamento de suas respectivas carreiras.

Líder coach e feedback: ferramentas que transformam pessoas e negócios pretende trabalhar e desenvolver habilidades críticas para o líder atuar como agente chave do desenvolvimento de seus liderados, alinhado com as necessidades do negócio.

A programação, ministrada por Aline Tonetto, líder de gestão de mudanças em projetos estratégicos, e facilitadora nos programas de desenvolvimento da liderança em temas como gestão de mudanças e radical collaboration®, terá como enfoque os seguintes conteúdos:

Como são as conversas hoje?

– Conflitos e conversas difíceis;

– Emoções e reações vivenciadas.

O que é e como dar feedbacks construtivos?

– Intenção & impacto;

– Técnica do SBI;

– O que fazer e o que não fazer.

O que é e como ser um líder coaching no dia a dia para desenvolver pessoas e obter melhora na capacidade de geração de resultados?

– O que é Coaching?;

– Habilidades fundamentais para ser um líder coach;

– Comportamentos chave de um líder coach;

– Método do RACSR.

Como serão as conversas daqui em diante?

– Qual o papel do profissional?;

– Diferenças entre conversas de desenvolvimento e de avaliação de resultados;

– Melhores práticas.

Serviço: Curso – Líder coach e feedback: ferramentas que transformam pessoas e negócios:

Data: 27 de fevereiro a 01 de março (segunda e quarta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 12h

Local: online, via plataforma Zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326

https://abimaq.org.br/cursos/337/lider-coach-e-feedback-ferramentas-que-transformam-pessoas-e-negocios