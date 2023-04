AGCO e Hexagon entram em acordo para expandir distribuição de sistemas de orientação agrícola da Hexagon

AGCO (NYSE: AGCO), fabricante e distribuidor mundial de equipamentos agrícolas, infraestrutura e tecnologia de agricultura de precisão, anunciou hoje que assinou um contrato com a Hexagon para expandir sua oferta de orientação de fábrica e pós-venda. O novo sistema de orientação será vendido como Fuse Guide em tratores Massey Ferguson e Valtra.

A nova disposição expande o contrato atual entre a AGCO e a Hexagon para distribuir receptores do sistema global de navegação por satélite (GNSS) da Hexagon | NovAtel e serviços globais de correção da TerraStar, tanto de fábrica como mediante revendedores AGCO. O Fuse Guide irá oferecer uma orientação robusta comprovada no mercado e um sistema de direção eletrônico. Como os sistemas de orientação de ponta da AGCO, o Fuse Guide também irá usar o receptor NovAtel SMART7 altamente preciso.

A solução oferece aos clientes uma opção entre sistemas de pós-venda de terceiros e sistemas de orientação integrados de ponta da AGCO, MF Guide e Valtra Guide. O Fuse Guide deve ser comercializado no Brasil no segundo trimestre de 2023, com mercados adicionais a seguir em 2024.

“A tecnologia de orientação e direção automática é a primeira etapa em implementar a agricultura de precisão para maior eficiência de insumos e maior rendimento dos cultivos. Prevemos que este contrato irá ajudar a aumentar a adoção da tecnologia de agricultura de precisão em nossos mercados em crescimento, ao oferecer uma solução de orientação competitiva em preço e fácil de usar para agricultores em mais regiões”, disse Mark Theuerkauf, Diretor de Fuse Go-to-Market na AGCO.

Sobre a AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projeto, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO agrega valor ao cliente através de seu portfólio diferenciado de marcas, incluindo suas principais marcas como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada pelas soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO obteve vendas líquidas de cerca de US$ 12,7 bilhões em 2022. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a Hexagon

A Hexagon é líder mundial em soluções de realidade digital, combinando sensores, software e tecnologias autônomas. Estamos colocando dados para trabalhar, além de impulsionar a eficiência, produtividade, qualidade e segurança através de aplicações industriais, de fabricação, infraestrutura, setor público e mobilidade.

Nossas tecnologias estão dando formaàprodução e aos ecossistemas relacionados às pessoas para se tornarem cada vez mais conectados e autônomos, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) tem cerca de 24.000 funcionários em 50 países e vendas líquidas de cerca de 5,2 bilhões de euros. Saiba mais em hexagon.com e siga-nos @HexagonAB.

Contato:

Julie Ulbrich, AGCO | [email protected] | +1 770-235-2943

