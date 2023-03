AIT Worldwide Logistics expande rede global, especialização em logística farmacêutica para a Coreia do Sul

A transportadora global de carga AIT Worldwide Logistics tem orgulho de anunciar sua instalação inaugural na 10a maior economia do mundo com a abertura do local da empresa em Seul

Seoul, South Korea, home to AIT Worldwide Logistics' newest facility, delivering supply chain solutions for a broad range of industries including special services for the automotive, industrial, life sciences and technology sectors. (Photo: Business Wire)

De acordo com o vice-presidente sênior da AIT para a Ásia, Wilson Lee, a expansão da presença da AIT para a Coreia do Sul se estrutura na reputação existente da empresa no país em excelência em remessas farmacêuticas.

“A decisão estratégica para abertura de escritórios na Coreia do Sul é a culminância de anos de experiência atendendo com sucesso a clientes da AIT nesta região”, disse Lee. “Também é uma adequação natural aos nossos planos de crescimento contínuo, não só no mercado de ciências da vida, mas também nos setores de tecnologia e industrial do país.”

“Estamos muito felizes de dar as boas-vindas a esta equipe, já que ela contribui com a nossa visão de nos tornarmos um provedor global de logística respeitado por oferecer uma experiência de classe mundial aos nossos clientes na Ásia e no mundo inteiro”, acrescentou.

Equipados para oferecer serviços para cargas aéreas, marítimas e terrestres, e principalmente voltada para o suporte às rotas comerciais intra-asiáticas e EUA-Coréia, os escritórios no coração do centro de Seul estão a poucos passos do metrô e de pontos de ônibus.

O diretor nacional da AIT-Korea, Myung Kim, observou que a Coreia do Sul possui uma infraestrutura logística ideal para atender clientes em diversos setores, graças às suas conexões com os principais países e cidades do mundo.

“Localizados entre a China e o Japão, estamos no centro da logística de aviação e marítima que conecta a região da Ásia-Pacífico, assim como a Eurásia e a América”, disse Kim.

Kim acrescentou que a instalação planeja buscar em breve as certificações ISO-9001 e de boas práticas de distribuição farmacêutica, assim como uma licença de distribuidor econômico autorizado.

O novo local em Seul une-se a mais de uma dúzia de escritórios da AIT na Ásia – e a mais de 100 no mundo inteiro.

49 Mapo-Daero, Mapo-Gu



Unit #901, 9F, Sungwoo Building



Seoul



South Korea



04158

Tel.: +82 2 704 1101



Fax: +82 2 704 1102

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é uma transportadora de carga global que ajuda as empresas a crescer, expandindo o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, o líder em soluções de cadeia de fornecimento com sede em Chicago vem contando com uma abordagem consultiva para construir uma rede mundial e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Respaldado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas de porta a porta por via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 100 locais ao redor do mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço alfandegário, gestão de armazéns e serviços especiais. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

Contato:

Matt Sanders

Gerente de Relações Públicas

+1 (630) 766-8300

[email protected]

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

