AUTOP 2022 começa nesta quarta-feira (17), em Fortaleza

Consolidada como um dos maiores eventos do segmento automotivo do país, a AUTOP – Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços, começa na próxima quarta-feira (17), em Fortaleza, representando a retomada dos negócios no setor e trazendo, pela primeira vez, a gestão sustentável em eventos do segmento automotivo do país. A AUTOP, que chega este ano a sua 17ª edição, acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, com realização e organização do Sistema Sincopeças/Assopeças/Assomotos do Ceará – SSA/CE.

Destinada a empresários e profissionais do setor de peças e serviços automotivos, a AUTOP promoverá, durante 4 dias, palestras e debates em um ambiente presencial para encontro e network. Em sua última edição, foram mais de 30 mil visitantes de todo o país e mais de 200 marcas em exposição, com volume de negócios gerados e prospectados chegando à marca dos R$ 80 milhões.

O evento também contará com diversas ações pautadas nos pilares do ESG (sigla em inglês para os princípios ambiental, social e de governança), tais como segregação correta de resíduos recicláveis e neutralização dos gases de efeito estufa durante o período em que a feira ocorre. A ideia é reduzir o impacto ao meio ambiente, tornando o evento sustentável e em conformidade com as métricas e objetivos sustentáveis estabelecidos pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas – ONU.

“Queremos conectar pessoas, ideias e negócios, ligando todos os segmentos e entidades representativas do setor automotivo e, assim, inaugurar um novo momento no setor. A AUTOP 2022 nos possibilitará clareza com relação às oportunidades, aos novos modelos de negócios que vão surgir e à questão da responsabilidade socioambiental no nosso setor. Precisamos disso para enfrentar todos os desafios”, ressalta o presidente do SSA/CE, Ranieri Leitão.

Abertura e programação

A abertura do evento acontece no dia (17), às 14h, no Pavilhão Oeste do Centro de Eventos. Na oportunidade, os participantes assistirão a palestra sobre “O futuro da mobilidade e os impactos na reposição automotiva” com Gerson Prado, presidente da Nexus Automotive Internacional.

Dentro da programação da feira, os participantes também poderão participar do Congresso Brasil Itália de Injeção Diesel e aprender mais sobre temas relacionados a “Diagnóstico Common Rail e Combustão Verde no Brasil”, bem como “Tecnologias diesel no mundo”.

Atualmente, a AUTOP é a única feira de autopeças do Brasil realizada por uma entidade de classe, o Sistema SSA/CE.