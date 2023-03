A 16ª Expopostos & Conveniência convida empresas para evento de lançamento

O lançamento da 16ª Expopostos & Conveniência , o maior evento de postos de serviços, equipamentos, lojas de conveniência e food service da América Latina, acontecerá nos dias 28 e 29 de março, no São Paulo Expo, na capital Paulista, em São Paulo, das 10h às 18h. Os realizadores ABIEPS ( Associação Brasileira das Empresas de Equipamentos e de Serviços para o Mercado de Combustíveis e de Conveniência) e Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes), juntamente com a organizadora do evento, a GL events, convidam empresas do segmento: o primeiro dia é exclusivo para os associados da ABIEPS e o segundo dia é aberto a todos os interessados – neste dia, expositores serão atendidos por ordem de chegada e devem fazer a inscrição clicando neste link .

A Expopostos & Conveniência é uma feira de negócios bienal. A próxima edição será realizada entre os dias 14 e 16 de agosto de 2024. Entre as novidades, o espaço físico da feira será mais amplo e passará a ocupar três pavilhões do São Paulo Expo, com uma área 20% maior em relação à edição de 2022 , que reuniu mais de 200 marcas expositoras e um público qualificado de mais de 23 mil visitantes.

“No lançamento, oferecemos a preferência para empresas escolherem os melhores lugares em nossa planta. Estamos trabalhando com muito empenho para manter nossos parceiros de negócios e atrair novos, em especial empreendedores mais jovens do segmento da conveniência”, destaca Renata Sahd, Show Manager da ExpoPostos.

A expansão do espaço físico também engloba o Fórum Internacional, que ocorre paralelamente à feira. Na última edição, todas as 1.000 entradas se esgotaram e, por isso, ele passará a receber 1.500 pessoas em 2024. Especialistas, tanto nacionais como internacionais, irão abordar as principais tendências do mercado e as novas tecnologias disponíveis para o setor.

Além disso, durante a feira haverá duas Arenas do Conhecimento, que são espaços de destaque para os expositores exibirem os lançamentos de produtos, novas tecnologias e soluções, inovações, cases de sucesso de forma gratuita aos visitantes.

De cara nova



“A Expopostos & Conveniência não para de crescer porque está sempre em sintonia com tendências do setor. A nova identidade visual é prova desse esforço constante de nossa equipe em oferecer aos visitantes e expositores o que há de mais inovador em produtos e serviços e as discussões mais relevantes do mercado nacional e internacional”, complementa Sahd.

Detalhes para se tornar um expositor neste link.

Serviço:

Evento de lançamento

Data: 28 de março (exclusivo para associados da ABIEPS) e 29 de março de 2023 (por ordem de chegada e com inscrições feitas através deste link ).

Horário: das 10 às 18h.

Local: São Paulo Expo.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes Km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo – SP

16ª EXPOPOSTOS & CONVENIÊNCIA

Data: 14 a 16 de agosto de 2024.

Local: São Paulo Expo.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes Km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo – SP