A ANANDA Scientific anuncia a aprovação do novo medicamento investigacional pela FDA para um ensaio clínico voltado ao tratamento da Fobia social

A ANANDA Scientific Inc., uma empresa biofarmacêutica com foco em pesquisas, anunciou hoje a aprovação da US Food and Drug Administration (FDA) para o uso de um novo medicamento investigacional em um ensaio clínico que analisa o Nantheia™ A1002N5S, um medicamento investigacional que usa canabidiol (CBD) na tecnologia de administração Liquid Structure™ patenteada da ANANDA como um possível tratamento para a Fobia social. TO National Center for Complimentary and Integrative Health (HCCIH, uma divisão do NIH) está financiamento esse ensaio, que será realizado na NYU Grossman School of Medicine. (Identificação da Clinical Trials.gov: NCT05571592)

Os Investigadores principais do ensaio são Naomi Simon, MD, MSc., professora de Psiquiatria e Diretora do Anxiety, Stress and Prolonged Grief Program na NYU Grossman School of Medicine, e Esther Blessing, MD, PhD, professora adjunta de Psiquiatria da NYU Grossman School of Medicine. Este ensaio duplo-cego controlado por placebo analisará o Nantheia™ A1002N5S em comparação ao placebo durante um período de tratamento de 21 dias. As medidas de desfecho primário incluem a alteração na Ansiedade provocada pelo Trier Social Stress Test (TSST) e o impacto no biomarcador de neuroimagiologia.

“Estamos contentes com o progresso dado neste importante estudo para desenvolver novos tratamentos com base em evidências para a Fobia social, uma condição alarmante e pouco abordada”, afirma a Dra. Simon.

Para a Dra. Blessing, “é incrível o progresso feito com ensaios clínicos que têm como base resultados pré-clínicos animadores com relação ao CBD como um tratamento para distúrbios de ansiedade”.

“É um prazer poder trabalhar novamente com a Dra. Simon e a Dra. Blessing nesse importante ensaio que poderá afetar a vida de várias pessoas”, destaca Sohail R. Zaidi, CEO da ANANDA. “Esperamos novos avanços no uso do nosso medicamento investigacional, o Nantheia A1002N5S em uma evidência com questões médicas significativas ainda pendentes.”

SOBRE A ANANDA SCIENTIFIC

A ANANDA é a maior empresa biofarmacêutica com foco em pesquisas, que é pioneira em estudos clínicos de alta qualidade que avaliam as evidências terapêuticas, como Transtorno de estresse pós-traumático, Radiculopatia, Ansiedade e Transtornos provocados pelo uso de opioides (Mt. Sinai e UCLA). A empresa usa uma tecnologia de administração patenteada, (com licença da Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, em Jerusalém, Israel) para desenvolver substâncias derivadas de planta e canabinóides biodisponíveis, solúveis em água e com vida útil estável. Além disso, tem como foco a produção de produtos farmacêuticos eficazes e de alta qualidade.

Contato:

Relações públicas da ANANDA Scientific | Christopher Moore | 813 326 4265 | [email protected]

